Vali Ünlü Soma'da temaslarda bulundu

Manisa Valisi Enver Ünlü ilçe ziyaretleri kapsamında Soma'da ziyaretlerde ve incelemelerde bulundu.

Ziyaretlerde ve incelemelerde bulunmak üzere Soma ilçesine giden Manisa Valisi Enver Ünlü, Soma Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Maden Şehitliği ve Şehit Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan'ın ailesini ziyaret etti.

Vali Ünlü, ziyaretlerine Soma Kaymakamı Fatih Akkaya'yı ziyaret ederek başladı. Soma Kaymakamı Fatih Akkaya'yı ziyaret eden Vali Enver Ünlü, Kaymakam Akkaya'dan ilçenin genel durumu, yapılan çalışmalar ve projelere ilişkin bilgi aldı.

Vali Ünlü, kaymakamlık binasında iş ve işlemlerini yapmak için gelen vatandaşlarla da sohbet ederek hatırlarını sordu. Daha sonra Soma Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Azra ve İbrahim, TEKNOFEST için hazırladıkları projeler hakkında Vali Ünlü'ye bilgi verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret

Vali Enver Ünlü, Soma İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürü Umut Er ve personeli tarafından karşılanan Vali Ünlü, ilçenin asayiş ve güvenliğine ilişkin bilgi alarak mesai mefhumu gözetmeden çalışan emniyet personeline görevlerinde başarılar diledi.

Soma Belediye Başkanlığını ziyaret

Vali Enver Ünlü, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'a ziyarette bulundu. Başkan Tulup ve belediye personeli tarafından karşılanan Vali Ünlü, belediye tarafından ilçede yapılan çalışmalar hakkında Başkan Tulup'tan bilgi aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret

Vali Enver Ünlü, Soma ilçesi ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. İlçe Jandarma Komutanı Umut Mütevellioğlu, jandarma bölgesinde vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak için yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Ünlü'ye bilgi verdi. Vali Ünlü, büyük bir özveri ile çalışan jandarma personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Şehit ailesini ziyaret etti

Vali Enver Ünlü, 2020 yılında Hakkari Dağ Komando Terörle Mücadele Harekatı Görev Grup Komutanlığı emrinde görevli iken Kuzey Irak bölgesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Deniz P. Uzm. Çvş. Muhammed Fatih Durhan'ın ailesini ziyaret etti. "Yaşadığımız coğrafyanın bize vatan olmasını sağlayan, canlarını çekinmeden feda eden başta şehitlerimiz ve ailelerinin hakları ödenemez" diyen Vali Ünlü, şehidin ailesi ile sohbet edip yakından ilgilendi.

Soma Maden Şehitliğini ziyaret

Vali Enver Ünlü, Soma ilçesi ziyaretinde Soma maden şehitlerini de unutmadı. 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden kazasında şehit olan 301 maden işçisinin kabirlerini ziyaret eden Vali Ünlü, maden şehitlerinin kabirlerine karanfil bırakıp dua etti.

Daha sonra Soma ilçesinde faaliyet gösteren TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Ünlü, tesis hakkında yetkililerden bilgi aldı. - MANİSA