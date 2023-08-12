Vali Osman Bilgin'den Şırnak'a veda

10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Valiler Kararnamesinde İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi olarak atanan Şırnak Valisi Osman Bilgin sosyal medya hesabı üzerinden Şırnaklılara veda mesajı yayımladı.

Büyük bir şerefle yürüttüğü Şırnak Valiliği görevinden ayrıldığını belirten Vali Bilgin, "Beni valilik makamına layık gören ve vazifelendiren kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Şahsımın ve ailemin hafızasında Şırnak ve Şırnaklı hemşehrilerimiz hep güzel anılarla ve hayırla yad edilecektir. Hakkınızı helal ediniz. Allah'a ısmarladık" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK