Vali Mustafa Eldivan, Ahilik Haftası'nda ödülleri takdim etti

Vali Mustafa Eldivan, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Yılın Ahisi Turgut Kaban'a kaftanını giydirdi. Aynı etkinliklerde Yılın Kalfası Cihat Balcı ve Yılın Çırağı Gulnisa Karaer de ödüllendirildi.

Vali Mustafa Eldivan, 36. Ahilik Haftası'nın kutlandığı etkinliklerde, Yılın Ahisi Turgut Kaban'a özel bir törenle kaftanını giydirdi. Aynı etkinlikler dahilinde Yılın Kalfası Cihat Balcı ve Yılın Çırağı Gulnisa Karaer de ödüllendirildi.

Ahilik Haftası'nda bu yılın ahisi Turgut Kaban oldu. Vali Mustafa Eldivan'ın katılımıyla gerçekleşen törende, Kaban'a kaftanı giydirilirken, Cihat Balcı ve Gülnisa Karaer'e hediyeler takdim edildi.

Vali Eldivan, törende yaptığı konuşmada Ahilik kültürünün önemine vurgu yaparak, "Ahilik, Türk örf ve adetleri ile İslamiyet'i birleştiren bir düşünce sistemi ve yaşam tarzıdır. Sadece esnaflar için değil, toplumun her kesimi için önemli değerler içerir. Ahiliği sosyal ve ekonomik hayatımızın bir parçası olarak görmeliyiz." dedi.

Vali Eldivan, Ahilik Kültürü'nün dayanışma, güzel ahlak, sanatın geliştirilmesi ve insana odaklanmayı teşvik ettiğini belirterek, bu kültürün ilde daha da yaygınlaşmasını diledi ve Turgut Kaban'a ve tüm esnafa başarılar diledi.

Turgut Kaban, Vali Eldivan'a teşekkür ederek, ildeki sanayi ve elektrik ustalığına dair tecrübe ve birikimlerini paylaştı.

Vali Eldivan, Yılın Ahisi Turgut Kaban, Yılın Kalfası Cihat Balcı ve Yılın Çırağı Gulnisa Karaer'i tebrik ederken, tüm esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftası'nı kutladı ve bereketli bir yıl diledi.

Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Nesumittin Selçuk, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Yöney, Ticaret İl Müdürü Erkan Zengin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse ve Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney de katıldı. - BAYBURT