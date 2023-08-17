Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat'ta esnaf ziyaretinde bulundu
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Vali Mehmet Ali Özkan, Tunceli Valiliği'nden Yozgat Valiliği'ne atandıktan sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Yozgat'taki ikinci gününde Sarraflar Caddesi ve Tol Çarşı gibi işlek bölgelerde esnafla bir araya gelen Vali Özkan, esnafa bol kazançlar diledi ve yerel ekonominin güçlenmesi için işbirliği ve desteğin önemini vurguladı.
Yozgat'ta dün görevine başlayan Vali Mehmet Ali Özkan, esnaf ziyaretinde bulundu.
Valiler Kararnamesiyle Tunceli'den Yozgat'a atanan ve dün görevine başlayan Özkan, Sarraflar Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.
Özkan, ziyarette esnafla sohbet ederek, bol kazançlar diledi.
Göreve dün başladığını, hem kenti tanımak hem de esnafla tanışmak için ziyaretleri gerçekleştirdiğini ifaden Özkan, esnafı valilik makamına çay içmeye davet etti.