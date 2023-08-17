Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat'ta esnaf ziyaretinde bulundu

Vali Mehmet Ali Özkan, Tunceli Valiliği'nden Yozgat Valiliği'ne atandıktan sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Yozgat'taki ikinci gününde Sarraflar Caddesi ve Tol Çarşı gibi işlek bölgelerde esnafla bir araya gelen Vali Özkan, esnafa bol kazançlar diledi ve yerel ekonominin güçlenmesi için işbirliği ve desteğin önemini vurguladı.