Vali Ersin Yazıcı, Kurum Müdürlerine Uyarıda Bulundu

Malatya İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Vali Ersin Yazıcı, vatandaşların talepleri karşısında kurum müdürlerinin takındıkları tavır konusunda uyardı. Bu onurlu ve şerefli görevi ayın 15'inde maaşlar yatıyor anlayışıyla yürütülemeyeceğini söyleyen Yazıcı, "Nasılsa maaş yatıyor diyorsanız, aklınızdan geçiriyorsanız bence kendinize de hizmet ettiğiniz insanlara da yazık ediyorsunuz" dedi.

Vali Ersin Yazıcı başkanlığında Malatya İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kurum müdürleri ve yetkililerinin katıldığı toplantının açılışında konuşan Vali Ersin Yazıcı, asrın felaketini yaşayan ve her alanda mağduriyeti yaşayan bir kente hizmet etmek için bir arada olduklarını söyledi. Yazıcı, "Hali hazırda konteyner kentlerde 110 binin üzerinde depremzedenin kaldığı şehirde. Binlerce insanımız mağdur, sıkıntıda, birçok ticaret erbabımız sıkıntıda. 6 Şubat'tan önceki imkanları şartların hemen hemen hiç biri yok. Yeni yeni toparlanıp eskiden olduğu gibi şehrimizin normalleşmesi, normal akışın yaşamın devam etmesi için gayret ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Salonda bulunan daire müdürlerinin de birer depremzede olduğunu ve hatta kendisini de artık bir depremzede gördüğünü ifade eden Vali Yazıcı, "Ben de artık kendimi öyle sayıyorum, çünkü 2 aydır geldim ve birkaç depreme maruz kaldım. Artçılar oluyor ben de etkileniyorum. Fakat biz üzerimize aldığımız kamu görevinden dolayı 'Ben de depremzedeyim ne yapayım kardeşim' modunda asla ve katiyetle hareket etmeyeceğiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bize atfettiği bu önemli görevde omuzlarımıza yüklediği bu önemli görevi yerine getirirken Malatya'da hemşehrilerimize 'Ben de depremzedeyim' ile başlayan bir cümle asla kurmayacağız arkadaşlar. Siz hiçbir kamu çalışanı 'Ben de depremzedeyim' diye adeta kavgayı çağrıştıran bu cümleyle hiçbir vatandaşımıza cevap vermeyecek" uyarısında bulundu.

Kurumlar arasındaki yazışmaların geç işlediğinden de şikayetçi olan Yazıcı, bu konuda da kurum müdürlerini uyardı. Depremden mağdur olan vatandaşların sorunlarının çözümü konusunda da uyarılarını sürdüren Yazıcı, "Bu zor şartlarda el birliğiyle kenetlenerek birbirimizden güç alarak birlikte hareket ederek birbirimizi üzmeden kırmadan vatandaşımızın önünü açarak vatandaşımızın sorunlarına el atarak, bazen dinleyerek, çözüm üretemezsiniz bile sakince dinleyerek ama büyük oranda tabii olması gereken de çözüm üretmek. Talebi karşılamaya gayret etmek, talepte zaman zaman uygunsuz ise hukuka aykırıysa tabii ki bunu sabırla dinleyin, gerekiyorsa 3 kere 5 kere de ikna edildiği şekilde vatandaşımıza cevabımızı sesinizi yükseltmeden vermektir" dedi.

Vatandaşa hizmet için maaş aldıklarını söyleyen Yazıcı, "Bunun için buralardayız, bunun için maaş alıyoruz. Bugün maaşı yatmayan var mı? Yok. Harika iş, garanti bizim iş. Çalışsan da yatar çalışmasan da yatar. 15'i itibarıyla hepimizin maaşı yattı. Benimki de yattı. Tabii böyle bir rahatlığımız var ama siz yöneticilerin böyle rahat olmaması gerektiğini değerlendiriyorum. 15'inde her halükarda yatıyor maaşımız çalışsak da çalışmasak da, obür kurumun işini görsek de görmesek de, işi ertelesek de ertelemesek de, görmemezlikten gelsek de, halının altına süpürerek de halıyı kaldırır sorunları çözsek de ne yaparsak yapalım. Sizler en kaliteli hizmeti sunmak için tercih edildiniz ve ben de dahil bu makamlara oturduk. Tek amaç bizi atayan irade sadece ve sadece sizin alanınızda en kaliteli en düzgün en iyi ve vatandaşı en çok memnun edecek hizmeti üreteceğiniz için tercih etti. Kendi pozisyonunuzu böyle tanımlayınız bu sizin için aynı zamanda bir onur, benim için de tabii. Bu onurlu ve şerefli görevi ayın 15'inde maaşlar yatıyor anlayışıyla yürütemeyiz. Asla yürütemeyiz, zihninizde yahut ne yorulacağım nasılsa maaş yatıyor diyorsanız aklınızdan geçiriyorsanız bence kendinize de hizmet ettiğiniz insanlara da yazık ediyorsunuz. Böyle olmadığını değerlendiriyorum. Zorlu bir süreçteyiz Malatya sizler sayesinde ve sayesinde daha hızlı ayağa kalkacak" ifadelerini kullandı.

Vali Yazıcı'nın konuşmasının ardından kurumların yeni yatırım programları ile ilgili bilgiler verildi. Vali Yazıcı, Malatya'da 2023 yılı yatırım programı kapsamında devam eden 730 projenin bedelinin toplamının 35 milyar 500 milyon TL olduğunu söyledi. Projelerin parasal gerçekleşme oranının yüzde 64, fiziki gerçekleştirme oranının ise 58 olduğunu ifade eden Yazıcı, "Yatırımlarımız devam ediyor devam edecek daha büyük yatırımlar var ihtiyacımız var. Yeni yerleşim alanları oluşturduk onun oluşturduğu ihtiyaçlar olacak" diye konuştu. - MALATYA