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Vali'den 'Açık Kapı'da 50 Vatandaşla Görüşme

Vali'den 'Açık Kapı'da 50 Vatandaşla Görüşme
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Şırnak Valisi Birol Ekici, vatandaşların talep, sorun ve önerilerini doğrudan dinlemek amacıyla yürütülen ‘Açık Kapı Projesi’ kapsamında hafta sonunu vatandaşlara ayırdı.

Şırnak Valisi Birol Ekici, vatandaşların talep, sorun ve önerilerini doğrudan dinlemek amacıyla yürütülen 'Açık Kapı Projesi' kapsamında hafta sonunu vatandaşlara ayırdı. Vali Ekici, iki günde 50 vatandaşla birebir görüşerek talep ve beklentilerini dinledi.

Şırnak Valiliğinde gerçekleştirilen görüşmelerde vatandaşlar, çeşitli konulardaki talep ve sorunlarını doğrudan Vali Ekici'ye aktardı. Vatandaşları makamında kabul eden Ekici, iletilen talepleri tek tek dinleyerek ilgili kurumlara gerekli talimatların verilmesini sağladı.

Açık Kapı Projesi kapsamında vatandaşların kamu hizmetlerine ilişkin talep, öneri ve sorunlarının doğrudan yetkililere ulaştırılması hedeflenirken, Vali Ekici de vatandaşlarla kurulan doğrudan iletişimin önemine dikkat çekti.

Vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyen ve çözüm odaklı yaklaşım sergileyen Ekici, kamu kurumlarının vatandaşların taleplerine hızlı ve etkin şekilde cevap vermesi için ilgili birimlere gerekli çalışmaların yapılması yönünde talimat verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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