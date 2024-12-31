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Vali Coşkun; "Denizli'nin gelişmesi için daha çok gayret göstereceğiz"

Vali Coşkun;
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Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun yeni yıl mesajı yayımladı.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun yeni yıl mesajı yayımladı. Vali Coşkun mesajında; "Yeni yılla birlikte hedeflerimize ulaşmak için çok çalışıp başta kamu kurum ve kuruluşlarımız olmak üzere toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek cennet vatanımızın gelişmesi için daha çok gayret göstermeliyiz" dedi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun yeni yıl mesajı yayımladı. Vali Ömer Faruk Coşkun, yeni yıl mesajında şu ifadelere yer verdi; "Her yeni yıl, yeni bir başlangıçtır. Yeni umutları ve beklentileri beraberinde getirmektedir. 2024 yılını acı ve tatlı hatıralarıyla geride bırakırken, içimizdeki büyük umutlar, beklentiler, yeni hedefler ve heyecanla hep beraber yeni bir yıla giriyoruz. Öncelikle 2025 yılının ilimiz, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını, yeryüzünde barışa, dostluğa, dayanışmaya vesile olmasını diliyorum. Yeni yılın önceki yıllardan daha bereketli, huzurlu, sağlık ve mutluluk içinde geçmesi, güzellikleriyle unutulmayacak bir yıl olmasını gönülden temenni ediyorum" dedi.

"Cennet vatanımızın gelişmesi için daha çok gayret göstermeliyiz"

Yeni yıl ile birlikte hedeflere ulaşmak için çok çalışıp kamu kurum ve kuruluşlar olmak üzere toplumun tüm kesimleriyle el ele vereceklerini belirten Vali Coşkun, "Cennet vatanımızın gelişmesi için daha çok gayret göstermeliyiz. Yeni dönemdeki en büyük dilek ve temennimiz, dünyada yaşanan savaşların neden olduğu acı ve gözyaşının dinmesi, yeryüzündeki bütün mazlumların karşı karşıya kaldığı insanlık dışı muamelenin, zulmün ve vahşetin sona ermesi ve bütün bunların yerini barış, huzur ve refah iklimine bırakmasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın milletimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyor; aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; bütün Denizlili hemşehrilerimin yeni yılını tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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