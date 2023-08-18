Vali Cevdet Atay, Şırnak'ta Esnafı Ziyaret Etti

Düzce Valiliğinden Şırnak Valiliğine atanan Vali Cevdet Atay, görevine başladıktan hemen sonra Şırnaklı esnafı ziyaret etti. Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ve İl Emniyet Müdürü Celal Dalman da Vali Atay'a eşlik etti. Vali Atay, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Son yayımlanan valiler kararnamesi ile Düzce Valiliğinden Şırnak Valiliğine atanan Vali Cevdet Atay görevine başlar başlamaz ayağının tozu ile Şırnaklı esnafı ziyaret etti.

Vali Atay'a Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ve İl Emniyet Müdürü Celal Dalman eşlik ederek, Ömer Kabak ve Cumhuriyet Meydanında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Atay, esnaf ve vatandaşlar ile hasbihal etti. - ŞIRNAK