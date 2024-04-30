Vali Çeber'den İHA'ya ziyaret
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyarette gündeme dair konular ele alınırken, İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın, bölgedeki çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ziyarete Gaziantep Valisi Kemal Çeber'in yanı sıra Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile Gaziantep Valiliği İl Basın Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Turan da katıldı.
Vali Çeber'den İHA'ya ziyaret
GAZİANTEP - Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Ziyarette gündeme dair konular ele alınırken, İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın, bölgedeki çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ziyarete Gaziantep Valisi Kemal Çeber'in yanı sıra Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile Gaziantep Valiliği İl Basın Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Turan da katıldı.