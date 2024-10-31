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Vali Bakan, Taşova'da Muhtar Yılmaz'ı Ziyaret Etti

Vali Bakan, Taşova'da Muhtar Yılmaz'ı Ziyaret Etti
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Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova ilçesinde örnek muhtar Nurdan Yılmaz ile bir araya gelerek mahallesindeki projeleri ve ihtiyaçları değerlendirdi. Yılmaz, zorlu koşullara rağmen halkına hizmet etmeye devam ediyor.

Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova ilçesinde halka yönelik çalışmalarıyla örnek gösterilen Yemişen Mahallesi Muhtarı Nurdan Yılmaz ile birlikte mahallesini gezdi.

Ailesinin tüm bireylerinin vefatının ardından maddi zorluklar yaşaması üzerine iş ararken çevresindekilerin "huzurevine yerleş" tavsiyelerine aldırış etmeden 6 yıl önce mahallenin muhtarı olduktan sonra halkın sorunlarına çözüm bulma konusundaki kararlılığıyla dikkat çeken 58 yaşındaki Yılmaz ile görüşen Vali Bakan, projeleri ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

Özverili çalışmaları sayesinde mahallesinde huzur ortamının artmasını sağlayan Yılmaz, kendisine tebrik eden Vali Bakan'a ziyareti dolayısıyla şükranlarını sundu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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