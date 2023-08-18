Vali Aziz Yıldırım, Trabzon'a atandı

Trabzon'un yeni Valisi Aziz Yıldırım göreve başladı

TRABZON - Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Valiler Kararnamesi'yle Tekirdağ Valiliği'nden Trabzon Valiliği'ne atanan Aziz Yıldırım Trabzon'daki görevine başladı.

Ortahisar'daki tarihi valilik binası önünde yapılan karşılama töreninin ardından, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ve görevlendirmeleriyle, Sayın Bakanımızın hazırlamış olduğu kararname ile Trabzon'a Vali olarak atandık diyerek sözlerine başlayan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "Hepimiz için Allah hayırlı ve uğurlu etsin. Burada bugün sizlerle birlikte bismillah deyip görevimize başladık. İnşallah hem Trabzon'umuz için hem bizler için hem de Trabzon'da yaşayan değerli hemşehrilerimiz için, Devletimiz için, milletimiz için, burada yapılacak olan bütün işler için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Burası şehzadeler kenti. Trabzon'da görev yapmak bir ayrıcalık. Bunu biliyoruz. Üç büyük Cihan Padişah'ının etkisinin olduğu, gelip geçtiği bir yer. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri burayı fethettiği, Yavuz Sultan Selim Han'ın yönettiği, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın doğduğu ve çocukluğunun geçtiği; tarih, kültür ve medeniyetin harmanlandığı bu kutlu şehirde hizmet edecek olmak, onların hatıralarının bulunduğu bu iklimde nefes almak bile başlı başına çok değerli bir lütuftur. Onun içindir ki böyle kadim bir şehirde valilik yapmak benim için büyük bir onur. Kültürel açıdan, turizm açısından çok kıymetli bir şehir olduğunu biliyoruz ve tabii ki sportif açıdan da Trabzonspor'umuz var. Onun da kıymetini biliyoruz. İnşallah hep birlikte sizlerin de bize destekleriyle birlikte Trabzon'umuza hep birlikte hizmet vermeye gayret edeceğiz. Gayemiz Trabzon'a, devletimize ve milletimize hizmet etmektir." dedi.

Aziz Yıldırım kimdir?

Aslen Trabzon ili Şalpazarı ilçesinden olan Vali Aziz Yıldırım, Düzce nüfusuna kayıtlı olmakla birlikte, Eskişehir-Sivrihisar'da dünyaya gelmiştir. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra, 1986 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Master Programına katılmış ve 1988 yılında Kamu Yönetimi Uzmanı olarak mezun olmuştur. İngilizce bilen Vali Yıldırım evli ve iki çocuk babasıdır. Kaymakamlık mesleğine Afyon Kaymakam Adayı olarak başlayan Vali Aziz Yıldırım, daha sonra sırasıyla; Adana-Saimbeyli Kaymakamlığı, Yozgat-Saraykent Kaymakamlığı, Elazığ- Kovancılar Kaymakamlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğü, Aksaray Vali Yardımcılığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, Afyonkarahisar Valiliği, Muş Valiliği, Tekirdağ Valiliği yapmıştır.