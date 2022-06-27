Vali Atik, Bangladeş Büyükelçisini ağırladı Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Denizli Valisi Ali Fuat Atik ile bir araya geldi. Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Denizli Valisi Ali Fuat Atik ile bir araya geldi. Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Denizli'ye gelen Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Vali Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti. Büyükelçi Mosud Mannan, ziyaretin anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Denizli'nin sosyal ve kültürel yapısı hakkında Vali Ali Fuat Atik'ten bilgi aldı. Vali Atik, Manban'a Denizli'ye gelişinin anısına horoz temalı tablo takdim ederek nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - DENİZLİ İhlas Haber Ajansı / Politika Bangladeş Denizli Ankara Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Vali Atik, Bangladeş Büyükelçisini ağırladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.