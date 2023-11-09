Vali Aksoy Beylikova'yı ziyaret etti

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Beylikova'ya giden Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Kaymakamlık ziyaretinde bulundu.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Beylikova'ya giden Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Kaymakamlık ziyaretinde bulundu.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, ilçenin genel durumu hakkında Kaymakam Kübra Eroğlu'dan bilgi aldı. Çeşitli programlara katılmak üzere Beylikova'yı ziyaret eden Vali Aksoy, Belediye Başkanı Özkan Alp'e iade-i ziyarette bulundu. Belediyenin ilçede yaptığı çalışmalar hakkında Başkan Alp'ten bilgi alan Vali Aksoy, teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Şehit ailesine ziyaret

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Şehit Tekin Özel'in, Beylikova ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan baba ocağını ziyaret etti. Şehidin babası Cemalettin Özel ile sohbet eden Vali Aksoy, Özel ve ailesine sağlıklı ömürler diledi.

Vali Hüseyin Aksoy, Beylikova Belediyesi Millet Bahçeleri Sosyal Tesislerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Vali Aksoy tesiste, Beylikova Fen Lisesi öğrencileri tarafından, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla hazırlanan resim sergisini gezerek, öğrencilerle sohbet etti. - ESKİŞEHİR