Uzun süredir ortalarda yoktu: Sinan Oğan'ın son halini görenler 'Ne olmuş' demeden edemedi

2023 Genel Seçimlerinde Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan ve ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan, Beştepe'de düzenlenen resepsiyonda görüntülendi.

KAFASINDAKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve partisinin katılmadığı resepsiyonda Sinan Oğan'ın kafasındaki detay dikkatlerden kaçmadı. Saçkıran olduğu öne sürülen Oğan, herhangi bir açıklama yapmadan geceden ayrıldı.

İşte Sinan Oğan'ın o görüntüsü;