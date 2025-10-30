Haberler

Uzun süredir ortalarda yoktu: Sinan Oğan'ın son halini görenler "Ne olmuş" demeden edemedi

Güncelleme:
2023 seçimlerinde Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, Beştepe'de düzenlenen resepsiyonda görüntülendi. MHP'nin katılmadığı davette Oğan'ın başındaki saçkıran izleri dikkat çekti.

2023 Genel Seçimlerinde Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan ve ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan, Beştepe'de düzenlenen resepsiyonda görüntülendi.

KAFASINDAKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve partisinin katılmadığı resepsiyonda Sinan Oğan'ın kafasındaki detay dikkatlerden kaçmadı. Saçkıran olduğu öne sürülen Oğan, herhangi bir açıklama yapmadan geceden ayrıldı.

İşte Sinan Oğan'ın o görüntüsü;

Yorumlar (12)

Haber Yorumlarıayhan konca:

Elin adamı öyle yapar işte soğan efendi oyunu elinden alır, oyun dışında kalırsın alabak gibi

Yorum Beğen116
Yorum Beğenme41
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGenco:

Düşünceye bakılırsa sizin tek derdiniz oy, çıkar ve koltuk.. Öyle bir derdi olsa idi sizin gibi pazarlık masasına oturup Bakanlık talep ederdi :) Aynı zamanda Bakanlık verilmiş olsaydı da şimdi yorumlarınız bunun tam tersi olurdu yine …

yanıt27
yanıt25
Haber Yorumlarıayhan konca:

Genco haklısın karın ağrın olduğunu, gerçekler acıdır hani incinmiş sin diyen arkadaş vardı bir sosyal medyada hayatını s. Diyemedi incinmiş sin dedi ya ta öyle oldun savunma yaparken...

yanıt3
yanıt1
Haber YorumlarıMedeni Bingöl:

Satılmışlar böyle olur

Yorum Beğen106
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTuncay Vural:

kk ya destek verseydi ozaman satilmamismi oluyor

yanıt16
yanıt8
Haber YorumlarıUfuk BİR:

Tuncay bey bilmedigin konularda yorum yapma

yanıt5
yanıt4
Haber YorumlarıUğur Çetin:

Artık esamesi okunmuyor

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Ülkenin bu duruma gelmesine sebep olan satılmış şahıs.....

yanıt73
yanıt32
Haber YorumlarıORHAN GÜVEN:

Gelecek seçimde kendimi kaça satarım düşüncesinden, beter ol.....

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
