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Uzman isimden çarpıcı yorum: Yunanlar Türklerden hala korkuyor

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İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Küçük, Yunan iç siyasetinde Türk korkusu ve Türk karşıtlığının etkisini değerlendirdi. Yunan ulusal kimliğinin Türk karşıtı olarak kurulduğunu belirten Küçük, bu durumun tarih boyunca devam ettiğini ve bugün hala Türkiye-Yunanistan arasındaki çatışmanın merkezinde yer aldığını ifade etti.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Küçük, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Alihan Limoncuoğlu ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Fuat Tuncer'in Altı Yedi programına konuk oldu.

"YUNAN İÇ SİYASETİNDE TÜRK KORKUSU DEVAM EDİYOR"

Yunan iç siyasetinde Türk korkusu ve Türk karşıtlığının etkisi ne kadardır? sorusuna cevap veren İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Küçük, "Yunan iç siyasetinde Türk korkusu daima devam ediyor. Yani bundan sonra da devam edecek gibi görünüyor. Aslında buradaki temel mesele şu, Yunan kimliği, Yunan ulusal kimliği Türk karşıtı olarak, Osmanlı karşıtı olarak kuruldu ve tarih boyunca doğuya doğru genişleyerek Osmanlı karşısında toprak kazandı. Bugün Yunanistan'da bu dört yüzyıllık Osmanlı yönetimi zaten Türkokrasi olarak adlandırılıyor ve aynı zamanda çok karanlık, Yunan kimliğinin bastırıldığı bir dönem olarak konuyor. Aslında tarih kitaplarında bir dönem için hatta Osmanlı yönetiminin olduğu kısmı dahi sildiklerini görüyoruz. Dolayısıyla şunu söylemek lazım sürekli olarak karşıt inşa edilen bu kimlikler, bugün hala çatışmanın, Türkiye-Yunanistan arasındaki çatışmanın merkezinde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Uzman isimden çarpıcı yorum: Yunanlar Türklerden hala korkuyor

Haberler.com / Melis Yaşar - Politika

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