Uzman Çavuşlar Atama Talebinde Bulundu

Uzmanlar Federasyonu Erzurum İl Başkanı Nesip Dal, uzman çavuşluktan ayrılanlar için kanun hükmünde kararname ile açıktan atama talep ettiklerini söyledi. Atanmayı bekleyen eski uzman çavuşlar seçim öncesi bu mağduriyetin giderilmesini talep ediyor.

Uzmanlar Federasyonu Erzurum İl Başkanı Nesip Dal, uzman çavuşluktan ayrılanlar için kanun hükmünde kararname ile açıktan atama talep ettiklerini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde belli bir süre görev yaptıktan sonra çeşitli ailevi sebepler ve sağlık sebepleriyle istifa etmek zorunda kalan ardından atanamayan uzman çavuşlar, yıllardır aldıkları eğitimlere uygun olacak şekilde görev yapabilecekleri devlet kurum ve kuruluşlarına Kanun Hükmünde Kararname ile genel atama bekliyor.

Atanmayı bekleyen eski uzman çavuşlar seçim öncesi bu mağduriyetin giderilmesini talep ediyor. Twitter'da etkinlik düzenleyen vatandaşlar yetkililere seslenerek bu mağduriyetin bir an önce çözülmesini istiyor. Başta Cumhurbaşkanlığı ve CİMER olmak üzere, ilgili makamlara yazdıkları dilekçe ve mektuplarla yaşadıkları sorunları anlatan atanmayı bekleyen eski uzman çavuşlar mücadele etmeye devam ediyor.

Uzmanlar Federasyonu Erzurum İl Başkanı Nesip Dal, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 92nci maddesinde; "657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler" hükmünün yer aldığını belirterek, "Bu kanun gereği kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olanlardan, kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak istihdam edilmek isteyenlerin, atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir.

Çeşitli nedenlerden dolayı görevinden ayrılmış olan Uzman Çavuşlar çok farklı meslek dallarında profesyonelleşmişlerdir" diye konuştu. - ERZURUM