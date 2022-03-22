Uzman çavuş-doktor kavgasına atıfta bulunan Bahçeli, unutamadığı anısını anlattı

MUĞLA (Haberler.com) - Mhp lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli'nin gündeminde Muğla'da uzman çavuş A.A'nın saldırısına uğradığını öne sürerek şikayetçi olan fakat ortaya çıkan görüntülerle darbedilmediği tespit edilen Dr. Tahir Tarımer ve Türk Tabipler Birliği vardı.

Duruma tepki gösteren Bahçeli, "Muğla'da bir uzman çavuşumuzun maruz kaldığı durum bizleri üzmüştür. TBMM'ye sunulan ve ilgili komisyona havale edilen sağlıkta şiddetin sona erdirilmesi için kanunda değişiklik yapılmasını öngören tasarıyı ön koşulsuz kabul edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"YARALI ÜLKÜDAŞIMIZA 'GEBERSİN' DEDİLER"

Bu noktada unutamadığı bir anısını paylaşan Bahçeli, "1970'li yıllarda hain bir kurşunun bedenine isabet ettiği bir dava arkadaşımız, Hacettepe'ye kaldırılmıştı. O dava arkadaşımızın bir an önce tedavi altına alınması gerekiyordu. Çünkü hayati tehlikesi vardı. Arkadaşımızın ülkücü olduğunu öğrenen birkaç doktor müsveddesi, bırakın gebersin demiştir. Ülkücü hareket, kalpsizlerin oyunlarını bozarak bugünlere gelmiştir.

"BU DOKTOR MÜSVEDDELERİNİN ÇATI KURULU TTB'DİR"

İşte o doktor müsveddelerinin çatı kuruluşu TTB'dir. Dağdaki teröriste pansuman yapanla bunun ne farkı vardır. Doğu ve Güney Doğu'daki meskun mahal operasyonlarından dolayı uluslararası mahkemelerde yargılanmasını gerektiğini söyleyen bu kişi değil midir. Açık açık sesleniyorum. TTB mutlak suretle kapatılmalıdır." dedi.