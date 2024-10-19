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Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?

Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
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Yapılacak kabine değişikliğinde üstü çizildiği söylenen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Gidiyor musunuz?" diye soruldu. Bakan Tekin bu soruya "Süreçle ilgili millet en çok beni konuşuyor. Ben beklemiyorum demiyorum. Takdir diyelim" yanıtını verdi.

Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretlerinin ardından 12 Ekim'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede değişiklikler olabileceğini söylemesi gündeme bomba gibi düştü. Erdoğan'ın sözlerinin ardından Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e gözler çevrildi.

BAKAN TEKİN'E AÇIKÇA SORULDU

Kulislerde "görevden alındı alınacaklar" iddiaları dolaşırken bu durum Bakan Yusuf Tekin'e soruldu. Atatürk Üniversitesi Akademik Yılı Açılış töreninde konuşan Tekin, koltuğunu kaybedecek isimler arasında öne çıktığını kabul etti.

Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?

"BEN BEKLEMİYORUM DEMİYORUM"

Bakan Tekin, yaptığı açıklamada "Ben, Cumhurbaşkanımızla yeni tanışmıyorum. 13 yaşındayken siyasete başladım, 1989'dan beri Sayın Cumhurbaşkanımızla hukukumuz var. Bizim Cumhurbaşkanımızla olan hukukumuz bana bir makam tevdi etmesiyle etmemesiyle alakalı değil. Şu anda da hukukumuz hiç bozulmadı. Yaptıklarımla ilgili herhangi bir olumsuzluk ya da herhangi bir kötü görüşü de olmadı. Süreçle ilgili millet en çok beni konuşuyor ama öyle iki aşırı uç ki, bir kısmı yeri sağlam adam diyor. Ben beklemiyorum demiyorum. Çünkü ben kesin konuşmayı sevmem. Takdir diyelim" ifadelerine yer verildi.

DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Bakan Tekin, 2023'te TBMM'deki bütçe görüşmelerinde; bakanlığının 10 tarikat-cemaatle protokolü olduğunu söyleyip "Onlarla da protokol yapmaya devam edeceğiz" demişti. Bakan Tekin, daha sonra büyük tepki çeken bu sözlerine açıklık getirerek "Bir kere hukuk devletinde yaşıyoruz, biz MEB olarak kiminle protokol yapabiliriz. Herhangi bir cemaatle protokol imzalamamız söz konusu değil" demişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Politika Güncel Kabine

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Yorumlar (1)

Orion Onion:

Ziya selçuk gelsin. Öğretmen de istiyor öğrenci de veli de. Memnunduk biz. Durduk yere değiştiniz adamı.

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