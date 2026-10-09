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USS Abraham Lincoln uçak gemisi 322 günlük görevin ardından San Diego'ya döndü

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ABD'nin Orta Doğu'da uzun süredir görevde olan USS Abraham Lincoln uçak gemisi, 322 günlük görevin ardından San Diego'ya döndü. Gemi 265 gün limana yanaşmadı; kötü şartlar ve intihar girişimleriyle gündeme gelmişti.

ABD'nin İran ile savaş da dahil olmak üzere uzun süredir Orta Doğu'da görevde olan ve kötü şartlar nedeniyle bazı personelinin intihar girişiminde bulunduğu USS Abraham Lincoln uçak gemisi, 322 gün sonra San Diego'ya döndü. Gemi bu süre zarfında 265 günlük rekor süreyle denizde kaldı.

ABD'nin California eyaletinde Kasım 2025'te Güney Çin Denizi'ne doğru yola çıkan, 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar öncesinde Ocak ayında Orta Doğu'ya ulaşan USS Abraham Lincoln uçak gemisi, 322 günlük görev süresinin ardından ABD'ye döndü. Nükleer enerjili uçak gemisi, San Diego'daki Kuzey Adası Deniz Hava Üssü'nde törenle karşılandı. Mürettebat üyeleri, aileleri ve arkadaşları tarafından karşılandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) verilerine göre uçak gemisinde ve ona bağlı taarruz grubunda 5 binden fazla denizci ve deniz piyadesi yer aldı.

265 gün boyunca hiçbir limana yanaşmadı

USS Abraham Lincoln, 322 günlük görev sırasında 265 gün boyunca liman ziyareti yapmayıp rekor süreyle denizde kaldı. Lincoln, uzun süreli görevi sırasında gemideki şartların kötüşmesi, su kirliliği, gıda eksikliği ve bazı mürettebat üyelerinin intihar girişiminde bulunmasıyla birçok kez gündeme gelmişti. ABD Başkanı Donald Trump, USS Lincoln hakkındaki haberleri "yalan haber" olarak nitelendirmişti. Ancak geçtiğimiz Eylül ayında ABD Deniz Kuvvetleri Vekili Hung Cao, USS Abraham Lincoln uçak gemisinde görevli 8 denizcinin intihar girişiminde bulunduğunu açıklamıştı.

İran savaşı nedeniyle görev süresi uzatıldı

Uçak gemisinin başlangıçta Mayıs ayında sona ermesi planlanan görev süresi, Şubat ayında İran savaşının başlamasının uzatılmıştı. Ağustos ayında 9 aylık bir görev süresinin ardından USS Abraham Lincoln'ün yerini almak üzere USS George Washington uçak gemisi bölgeye gönderilmişti. Lincoln mürettebatı eve dönüş yolunda Tayland'da mola vermiş, karaya ilk ayak basışlarında barları, alışveriş merkezlerini ve plajları gezmiş, ardından ABD'ye doğru yolculuklarına devam etmişti.

ABD Donanmasında intihar, başlıca ölüm nedenlerinden biri

Ocak 2025'te yayınlanan ve 956 denizciyi kapsayan bir çalışma, ABD Donanmasındaki gemilerde görev yapan askerlerin, ABD ordusunun diğer birimlerine kıyasla en yüksek oranda "ciddi psikolojik sıkıntı" yaşadığını ortaya koymuştu. Kötü yaşam şartları, gürültü ve uyku ile dinlenmeye yeterli zaman bırakmayan yoğun programlar gibi benzersiz stres faktörleri olduğu belirtilmişti.

USNI News'in askeri veriler üzerinde yaptığı bir analize göre intihar, ABD Donanması ve Deniz Piyadelerinde başlıca ölüm nedenlerinden biri olmaya devam ederken, ABD Gaziler Dairesi'ne göre gazilerin intihar oranları, askerlik yapmamış ABD'lilerden daha yüksek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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