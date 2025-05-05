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Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

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Üsküdar Belediyesi'nde Meclis Üyesi Ekrem Baki, AK Parti'den istifa etti. Meclis'te kürsüye gelerek söz alan Baki, "muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozunun giderek artması, gerek hukuk, gerekse siyaset anlayışımın bununla bağdaşmadığı sebebiyle mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etmiş bulunuyorum." dedi.

Üsküdar Belediyesi mayıs ayı 1. Oturumu Belediye Meclis Salonu'nda, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda ilginç anlar yaşandı.

KÜRSÜYE ÇIKIP AK PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ

AK Partili Meclis Üyesi Ekrem Baki gündem dışı söz alarak kürsüye geldi. Baki, Ak Parti'den istifa ettiğini söyledi. Baki, Bağımsız Meclis Üyesi olarak devam edecek.

"MUHALEFETE YÖNELİK BASKILAR ARTIYOR"

Baki konuşmasında şunları söyledi: "Kendimle ilgili bir durumu da açıklamak istiyorum müsaadenizle. Son günlerde ülkemizde yaşanan ve muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozunun giderek artması iyiye evrileceğine dair bir işaret göremiyor oluşum ve gerek hukuk, gerekse siyaset anlayışımın bununla bağdaşmadığı sebebiyle mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etmiş bulunuyorum."

İSTİFA KARARI ALKIŞLA KARŞILANDI

Baki'nin AK Parti meclis üyeliğinden istifa ettiğini açıklamasının ardından salonda alkış yükseldi. CHP'li meclis üyeleri ayağa kalkarak Ekrem Baki'yi tebrik etti.

Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıali tartan:

Kimbilir ne istedin de vermediler

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Haber YorumlarıCece Cece:

senin gibi karakterli insanların olması umut verici

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Haber YorumlarıOrhan Akkuş:

AKP'de kim kaldı inek hırsızları katiller aklı basinda adamın AKP'de ne işi var

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Safralar gidebilir problem yok ..

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Haber YorumlarıMustafa Dayi:

helal olsun dogru Anahtar partiye...

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