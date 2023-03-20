Uşaklı iş adamı Başaltın aday adaylığı müracaatını yaptı

Uşak'ta ulusal ve uluslararası alanda çeşitli sektörlerde ticari faaliyetlerine devam eden Mehmet Onur Başaltın, 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan genel seçimlerinde İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için başvurusunu genel merkez binasında gerçekleştirdi.

Uşak'ta ulusal ve uluslararası alanda çeşitli sektörlerde ticari faaliyetlerine devam eden Mehmet Onur Başaltın, 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan genel seçimlerinde İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için başvurusunu genel merkez binasında gerçekleştirdi.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için Milletvekili aday adayları partilerine başvurularını gerçekleştirmeye başladı. İYİ Parti'de başvuruların başlamasıyla beraber İYİ Parti Genel Merkezine milletvekilliği aday adaylığı başvuru evraklarını teslim eden iş adamı Mehmet Onur Başaltın, İYİ Parti Uşak Milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.

Milletin genç, dinamik, iyi ve cesur insanları göreve çağırdığını ifade eden iş insanı Mehmet Onur Başaltın, milletin sesine kulak verdiğini ifade ederek "Uşak'ta iş dünyasının, gençlerimizin kısacası milletimizin sorunlarını ve çözümlerini çok iyi biliyorum. Uşak ilimizi kalkındırmak, sanayimizi güçlendirmek, istihdam sayısını artırmak ve ihracat şampiyonu yapmak için geliyorum" dedi.

Uşak'ta üretilen ürünlere Avrupa pazarı başta olmak üzere bir çok pazarda ciddi rağbet olduğunu ifade eden Başaltun, "Bu üreticiyi ve tüketici bir araya getirecek önemli organizasyonlarla ürünlerimizi ihracat yoluyla Dünya pazarlarında sergileyeceğiz" dedi. - UŞAK