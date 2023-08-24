Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Uşak'ta vali yardımcısı ve kaymakam atamaları yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname ile 255 kaymakam ve yüzlerce vali yardımcısı ve bürokratın yeri değişti. Uşak'ta da neredeyse vali yardımcısı kalmazken Ulubey ve Banaz kaymakamları da başka ilçelere tayin oldu.

Uşak'ın en kıdemli Vali Yardımcısı Muammer Balcı Zonguldak Vali Yardımcılığına, Uşak Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı Aydın Vali Yardımcılığına, Uşak Vali Yardımcısı ve Ulubey Kaymakamı İsmail Erdoğan Tunceli'nin Ovacık Kaymakamlığına ve Uşak Vali Yardımcısı ve Banaz Kaymakamı Musa Aydemir ise Şanlıurfa'nın Siverek Kaymakamlığına atandı.

Atama kararına göre Önder Can, İzmir Vali Yardımcılığından Uşak Vali Yardımcılığına; Cuma Emeç, Kahramanmaraş Vali yardımcılığından Uşak Vali Yardımcılığına; Gülhan Yiğit, Balıkesir Vali Yardımcılığından Uşak Vali Yardımcılığına ve Olgun Önder, Nevşehir/Avanos kaymakamlığından Uşak Vali yardımcılığına atandı. - UŞAK