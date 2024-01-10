Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın Regaip Kandili'nde bir mesaj yayımladı

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın Regaip Kandili dolayısıyla bir mesajı yayımladı.

Başkan Çakın mesajında bu kutlu gecede ettiğimiz tüm duaların kabul olması dileğiyle ellerimizi Rabbimize açtığımızı belirterek; birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerde olduğumuzu kaydetti.

Başkan Çakın sözlerine şöyle devam etti:

"Kıymetli Hemşerilerim;

Üç ayların da başlangıcı olan Regaip Kandili'nde rahmet, bereket ve mağfiret iklimine girmiş bulunuyoruz. Yüce Allah'ın bizler için yarattığı ve mübarek üç ayların ilk kandili olan bu kutlu gecede; Allah'tan niyaz ettiğimiz, O'ndan dilediğimiz her hayrın kabul görüp tarafımıza nasip olacağına inanıyoruz. Yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Rabbimiz; insanları birbirine yaklaştıran bu müstesna geceyi bizler için manevi bir fırsat olarak sunmuştur. Bu rahmet gecesinde milletimiz ve mukaddesatımız için hak, hakikat uğrunda daha güçlü yarınlara yürüme azmiyle, ettiğimiz duaların kabulünü Allah'tan niyaz ediyorum. Bu vesileyle bu gecenin Allah-u Teala'ya el açıp kabul olmasını umduğumuz ibadet ve dualarla geçmesini diliyorum.

Bu düşüncelerle; birlik, beraberlik ve dayanışmaya daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu mübarek günde; vicdana, barışa ve huzura vesile olması umuduyla Regaip Kandili'nizi tebrik ediyor; hemşerilerimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin bu mübarek gecesini tebrik ediyorum.

Dualarımızın Allah katında kabul olmasını dileğiyle saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum." dedi. - UŞAK