Ünye Belediyesi Dilenci İstismarına Son Vermeye Devam Ediyor

Ünye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın duygularını istismar ederek çocuk ile birlikte dilencilik yapan şahsı üzerinde bir miktar para ile yakaladı. Şahıs hakkında işlem yapıldı.

Ordu'nun Ünye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın duygularını istismar ederek çocuk ile birlikte dilencilik yapan şahsı üzerinde bir miktar para ile yakaladı.

Ünye'de, cadde ve sokaklarda dolaşarak vatandaşların duygularını kullanan dilencilere yönelik uygulama yapan Ünye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Liseler Mahallesi'nde bir şahsı yakaladı. Yanında küçük bir çocukla dilencilik yaptığı tespit edilen şahıs, zabıta ekipleri tarafından Ünye Belediyesi'ne getirildi. Yapılan üst aramasında bir miktar para ele geçiren ekipler, paralara mülkiyetinin kamuya geçirilmesi için işlem başlattı. İlçe dışından geldiği belirlenen şahıs hakkında kabahatler kanununun ilgili maddesi gereği işlem yapıldı.

Ünye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek para dilenen şahıslara yönelik bu tür uygulamalara devam edileceğini belirtti. Ekipler, bir süre önce şehrin birçok noktasına 'Dilenen ve dilendirilenlere para verme, geleceklerini ellerinden alma' yazılı tabela asmış ve vatandaşı dilencilere karşı uyar, 'Yardıma muhtaç olanların sosyal güvenlik ve yardımları devletimiz güvencesindedir' ifadelerine yer vermişti. - ORDU