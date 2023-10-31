Üniversite Öğrencilerine Barınma Yardımı İçin Kanun Teklifi Verildi

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerine asgari ücretin yüzde 25'i tutarında destek verilmesi için kanun teklifi verdi. Torun, "Son dönemde özel yurt ücretleri ile konut kiralarında ciddi artışlar yaşandığı dikkate alındığında özel yurtlarda ya da kiralık evlerde barınmak zorunda kalan öğrencilere de barınma ve beslenme yardımı yapılarak maddi destek sağlanması gereği ortaya çıkmıştır" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, TBMM Başkanlığı'na Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verdi. Teklifle barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerine asgari ücretin yüzde 25'i tutarında destek verilmesi öngörülüyor.

Torun'un kanun teklifine ilişkin yaptığı açıklamada KYK yurtlarının kapasitesinin yetersiz olduğunu ve bu nedenle üniversite öğrencilerinin barınma sorunu yaşadıklarına dikkat çekti. Özel yurt ücretleri ve konut kiralarındaki artışlar nedeniyle öğrencilerin zor durumda kaldığına işaret eden Torun, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Barınma, yu¨kseko¨gˆrenim öğrencilerinin kars¸ılas¸tıgˆı en temel sorunlardan biridir. Ülkemizde üniversitelerin öğrenci sayılarına oranla devlet yurtlarının sayısı yetersiz kalmaktadır. Güncel verilere göre 4 milyon 579 bin 47 lisans öğrencimiz eğitimlerine devam etmekte ancak Türkiye genelinde Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı 776 öğrenci yurdunun toplam kapasitesi yalnızca 759 bin 838 öğrenci ile sınırlı kalmaktadır.

"SON DÖNEMDE KYK YURTLARINDA MEYDANA GELEN İNTİHAR VE CİNAYET VAKALARI ÖĞRENCİLERİN KYK YURTLARINDAN UZAKLAŞMASINA SEBEP OLMAKTADIR"

Bu nedenle üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının çözülmesi için devletin bir an önce harekete geçmesi, inşa ederek ya da kiralayarak mevcut yurtların kapasitesini artırması gerekmektedir. Ayrıca mevcut KYK yurtlarının önemli bir kısmı bakım, onarım ve tadilat gereksinimlerini ertelemektedir. 25 Ekim 2023 tarihinde bir KYK yurdunda meydana gelen asansör faciası konunun hassasiyetini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Son dönemde KYK yurtlarında meydana gelen intihar ve cinayet vakaları öğrencilerin KYK yurtlarından uzaklaşmasına sebep olmaktadır.

"ÖZEL YURTLARDA YA DA KİRALIK EVLERDE BARINMAK ZORUNDA KALAN ÖĞRENCİLERE DE BARINMA VE BESLENME YARDIMI YAPILARAK MADDİ DESTEK SAĞLANMASI GEREĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nun 23 üncü maddesinde öğrencilere beslenme ve barınma yardımı yapılması öngörülmüş ancak bu yardım hem vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına c¸alıs¸an derneklere ait yu¨kseko¨gˆrenim yurtlarından yararlanılması şartı konularak hem de tutar olarak Genc¸lik ve Spor Bakanlıgˆı yurtlarında kalan o¨gˆrencinin Devlete bir aylık maliyeti ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle mevcut düzenleme devlet tarafından yurt imkanı sağlanamadığı için özel yurtlarda ya da kiralık evlerde barınmak zorunda kalan öğrencilere beslenme ve barınma yardımı yapılmasına imkan vermemektedir. Son dönemde özel yurt ücretleri ile konut kiralarında ciddi artışlar yaşandığı dikkate alındığında özel yurtlarda ya da kiralık evlerde barınmak zorunda kalan öğrencilere de barınma ve beslenme yardımı yapılarak maddi destek sağlanması gereği ortaya çıkmıştır.

"ASGARİ ÜCRETİN AYLIK BRÜT TUTARININ YÜZDE 25'İNE YÜKSELTİLMEKTEDİR"

Teklifle, devlet yurtlarından yararlanamadığı için özel yurtlarda ya da kiralık evlerde barınmak zorunda kalan üniversite öğrencilerine de beslenme ve barınma yardımı yapılmasına olanak sağlanmakta ayrıca yapılacak yardımın azami tutarı da takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 25'ine yükseltilmektedir."