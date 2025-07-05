Ümit Özdağ: Zafer Partisi'nin Projelerini Türkiye'yi Dolaşarak Anlatacağız

Ümit Özdağ: Zafer Partisi'nin Projelerini Türkiye'yi Dolaşarak Anlatacağız
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'yi adım adım dolaşarak partinin projelerini tanıtacaklarını belirtti. Özdağ, gözaltına alınan belediye başkanlarını eleştirerek demokrasi vurgusu yaptı ve orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Önümüzdeki günlerde ve aylarda Türkiye'yi adım adım dolaşarak Zafer Partisi'nin projelerini anlatacağız." dedi.

Özdağ, bir otelde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gözaltına alınmasını eleştiren Özdağ, bu sürecin demokrasiyi olumsuz etkileyeceğini savundu.

Orman yangınlarında hayatını kaybedenlere baş sağlığı dileyen Özdağ, "Bu yangınların tamamının elektrik tellerinin kopması, lehim makinesinden kıvılcım sıçramasıyla izah edilmesi mümkün değil." ifadesini kullandı.

Özdağ, kendisiyle ilgili yargı sürecini değerlendirerek, "Silivri Cezaevi'nden 2 yıl 4 ay haksız, hukuksuz bir ceza alarak tahliye edildiğimde ilk açıklamamda 'Nerede kalmıştık?' demiştim. Şimdi Zafer Partisi olarak nerede kaldıysak oradan daha güçlü, daha kararlı şekilde Türk milletinin zaferine doğru yürüyeceğiz." diye konuştu.

Zafer Partisi'nin milliyetçilik anlayışının Atatürk çizgisinde ve proje temelli olduğunu dile getiren Özdağ, "Önümüzdeki günlerde ve aylarda Türkiye'yi adım adım dolaşarak Zafer Partisi'nin projelerini anlatacağız." dedi.

Toplantının ardından Özdağ, partisine katılan eski milletvekili Nazif Okumuş'a parti rozetini takdim etti.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Politika
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