Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Hatay İl Başkanlığı binasını açtı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'da partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi. Özdağ, depremzedelerin sorunlarına dikkat çekerek Hatay'ın önemine değindi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Hatay İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Özdağ, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki açılışta, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Hatay'da bulunduklarını söyledi.

Hataylıların sorunlarını gündeme getirmeye devam edeceklerini belirten Özdağ, "Dağ, dere, tepe, Hatay'ı ilçe ilçe dolaşan bir genel başkanım. Akrabalarımın bir bölümü Hatay'da yaşamaya devam ediyor, bazılarını depremde kaybettik, Hakk'a yürüdüler. Hatay her zaman benim, Zafer Partisi'nin gündeminde oldu, bundan sonra da Türkiye'nin bir milli güvenlik meselesi olarak olmaya devam edecek." diye konuştu.

Özdağ, konuşmasının ardından parti binasının açılış kurdelesini kesti.

Parti binasını gezen Özdağ, açılışa katılan arsaVev Hatay Kadın Voleybol Takımı Başkanı Mehmet Bekmez ve oyuncularıyla görüştü.

Kaynak: AA / Salim Taş - Politika
