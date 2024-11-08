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Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu'nun üstünü neden çizdiğini anlattı

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Anahtar Parti'yi kuran Yavuz Ağıralioğlu hakkında sessizliğini bozdu. Ağıralioğlu'nun sığınmacılarla ilgili sarf ettiği sözlere çok bozulduğunu ifade eden Özdağ, "Böyle bir anlayışla konuşmayı kendine zül sayarım. Bundan sonra da konuşmayı düşünmüyorum" dedi.

Sığınmacılarla ilgili yaptığı çıkışlarla dikkatleri üzerine çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde Anahtar Parti'yi kuran Yavuz Ağıralioğlu hakkında çok konuşulacak bir çıkışa imza attı.

"BÖYLE BİR ANLAYIŞLA KONUŞMAYI..."

Ağıralioğlu ile en son İYİ Parti grup başkanvekilliği yaptığı dönemde konuştuğunu ifade eden Özdağ, "Yavuz Bey'e 'siz hep Meclis'te konuşuyorsunuz ama bu sığınmacılar meselesine hiç değinmiyorsunuz' dedim. O da bana 'sığınmacıların gelmesinin iyi olduğunu düşünüyorum' yanıtını verdi. 'Neden?' diye sordum. '5 milyon insan getirdik, 5 milyon Türk getirebileceğimizi anlamış olduk' dedi. Ben kendisiyle bir daha konuşmadım. Böyle bir anlayışla konuşmayı kendine zül sayarım. Bundan sonra da konuşmayı düşünmüyorum" ifadelerine yer verdi.

Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu'nun üstünü neden çizdiğini anlattı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıDuygu Sogan:

Ciddi söylüyorum sırf şu mülteci sorununu çözecekse Ümit beyi desteklerim.Yavuz bey de iddialı fakat sığınmacı olayı benim için çok önemli o yüzden oyumuz ailece Ümit beye

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

sayın ümit özdağın söyledikleri doğruysa ama özellikle diyorum doğruysa yavuzaliağırlıoğlu işkembe milliyetçisi biri yalansa sözüm yok

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Haber YorumlarıAlkurt:

Ümit Hoca doğru söylüyor. Dilerim çizgisinde kalir

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Haber YorumlarıZamla BOĞUŞANTÜRK:

Atası, dedesi bu ülke için can vermiş, kendisine Türk diyen herkesin çoluğunun çocuğunun geleceği için Türk Milliyetçiliği altında birleşmekten başka çaresi yoktur. Şimdiki en güçlü temsilcisi Ümit Özdağ’dır. Birleşinde asıl işimize bakalım.

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Tabi mülteciler sizin sokaklarinizda değil maaslarinzida dolgun canınız istediğinde işinize gelen lafları süsleyerek söylediniz mi halk da zanneder ki biteen ağzınızdan çıkmış zanneder hoşuna gider oyunda verir mülteciler sizin ekmeğinize de göz dikmiyor halkın geçim kaynağı mülteciye peşkeş çekildi umrunuzdami sermayeye ucuz iş gücü bulup ucuz çalışmak istemeyen halkı işsiz bırakmışsınız seyinzide mi sizin sermaye ve siyaset el ele oldumu gerisi yalan değil mi

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

Sen yavuz ağıralinin kesip attıgı tırnagı bile olamazsın

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