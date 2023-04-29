Ümit Özdağ: Sandıkta en büyük sürprizi ATA İttifakı yapacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ATA İttifakı'nın sandıkta en büyük sürprizi yapacağını belirterek, seçimin sonucunu Türk milleti ve Zafer Partisi, ATA İttifakı belirleyecek dedi.

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sandıkta en büyük sürprizi ATA İttifakı'nın yapacağını belirterek, "Bu seçimin sonucunu ne HÜDAPAR ne HDP belirleyecek. Bu seçimin sonucunu Türk milleti ve Zafer Partisi, ATA İttifakı belirleyecek" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçimleri için çalışmalarını Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürdürdü. Partililerin araç konvoyuyla ilçeye gelen Özdağ, seçim otobüsünden vatandaşları selamladı. Esnafı ziyaret eden Özdağ, gazetecilere açıklama yaptı.

Özdağ, esnaf ziyaretleri sonrası ilçeden ayrıldı.