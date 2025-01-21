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Zafer Partisi'nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı
Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

Ümit Özdağ ne demişti, Ümit Özdağ sözleri ne?

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'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da İran caddesi üzerinde bulunan bir restoranda yemek yediği sırada gözaltına alındı. Peki, Ümit Özdağ ne demişti, Ümit Özdağ sözleri ne?

Hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da bir restoranda yemek yediği sırada gözaltına alındı. Özdağ'ın, buradaki işlemlerinin ve sağlık kontrolünün ardından emniyet ekiplerince İstanbul'a getirileceği öğrenildi. Öte yandan, Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar da ortaya çıktı. Ümit Özdağ ne demişti, Ümit Özdağ sözleri ne?

İSTANBUL'A GÖTÜRÜLÜYOR

Özdağ'ın, buradaki işlemlerinin ve sağlık kontrolünün ardından emniyet ekiplerince İstanbul'a getirileceği öğrenildi. Özdağ, Vatan Emniyet'e sevk edilecek.

GÖZALTINA ALINDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar da ortaya çıktı. Gözaltına alındığı sırada Özdağ'ın yanında partililerin de bulunduğu ve bir partilinin, "İstanbul'a peşinizdeyim başkanım" dediği görüldü.

"POLİS BÜTÜN RESTORANI VE ÇEVRE YOLLARI SARMIŞ"

Öte yandan, Özdağ'ın gözaltına alındığı sırada telefonda görüştüğü isim olan Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, telefon ile bağlandığı bir canlı yayında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Genel Başkan, Ankara Gaziosmaanpaşa'da bir yemeğe gitmişti. Ben de gidecektim yanına, telefon etti ve polisin etrafı sardığını söyledi. Bütün restoranı ve çevre yolları sarmışlar. Ben de restorana doğru gittim haberi aldıktan sonra. Ardından gözaltına almışlar, hastaneye sağlık kontrolüne götürdüler, oradan da İstanbul'a sevk edecekler. Tabi bu hukuki değil, siyasi bir dava."

ÜMİT ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dile getirdiği ifadeler nedeniyle Özdağ hakkında soruşturmanın başlatıldığını bildirmişti. Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili "Emin olun ki son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir. Hiçbir Haçlı Seferi, Türk Devleti'ne casusları sokamamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Ümit Özdağ ne demişti, Ümit Özdağ sözleri ne?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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