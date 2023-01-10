Bahçeli, Ümit Özdağ'ın Sinan Ateş cinayetiyle ilgili sözleri için savcıları göreve çağırdı

Parti grubunda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili "Hepimiz katilin kim olduğunu biliyoruz" şeklinde bir çıkışa imza atan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için savcıları göreve çağırdı. Bahçeli, "Adına Zafer denilen yenilmiş, casus şebekesine dönmüş marjinal partinin ümitsiz vakası bir açıklama yaptı. Bu istihbarat fosiline bildiklerini sormak, şerefli Türk savcılarının ana görevi. Gereğini istemek hem çağrım hem de görevimdir." dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, suikasta kurban giden Sinan Ateş cinayetine dikkat çekmek için hazırlattığı"Bir Türk milliyetçisini torbacılara vurdurtan 'yerli ve milli' katil kim?" ifadelerinin yer aldığı afişin tüm parti il binalarına asılmasını istedi.

"SAVCILARA ÇAĞRIMDIR"

Parti grubunda bu konuya değinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ümitsiz vaka" olarak nitelendirdiği Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a sert sözlerle yüklendi. Bahçeli açıklamasında "Adına Zafer denilen casusların şebekesine dönmüş marjinal bir partinin ümitsiz vakası 'Hepimiz katilin kim olduğunu biliyoruz' açıklamasıyla cumhuriyet savcılarının görev alanına giren bir açıklamada bulundu. Bu istihbarat fosiline bildiklerini sormak kuşkusuz şerefli savcıların ana görevleri olduğunu hatırlatmak ve gereğinin yapılmasını istemek hem çağrım hem görevimdir" ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ'DAN BAHÇELİ'YE JET YANIT

Özdağ ise bu sözlere düzenlediği basın açıklamasında şöyle yanıt verdi: "Bu seviyesiz açıklamaya vereceğimiz tek cevap var. Sinan Ateş'in bir komployla uyuşturucu tüccarlarına, torbacılara öldürtülmesinden sonra bir başsağlığı mesajı bile yayımlamayan, ailesine 'başınız sağ olsun demeyen' bir kişinin hezeyanlarına vereceğimiz hiç bir cevap yoktur. Zafer Partisi Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin partisidir. AK Parti gibi Türkiye'yi yıkıma sürükleyen bir partinin payandası değildir. Hiçbir zaman da olmayacaktır. Söz istihbarat servislerinden açılmışken, rahmetli Türkeş'in hapishaneden yazmış olduğu el yazısıyla mektupta kimin ismini ajan olarak verdiği de bütünü ülkücüler gayet iyi biliyorlar. Hadi oradan sen de hadi oradan!"