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Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum

Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınması sonrası bir açıklama yapan Sinan Oğan, "Bir siyasi parti genel başkanının yapmış olduğu konuşmada hakaret olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmasının ülkemize ve demokrasimize hiçbir katkısı yoktur ve olamaz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanına hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrikten gözaltına alınırken Cumhurbaşkanlığı seçiminde ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı iken seçimin ikinci turunda Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan'dan ilk açıklama geldi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Oğan, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ın Antalya'da Zafer Partisi 4. İl Başkanları Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sebebiyle Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a götürülmesi kabul edilemez.

Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum

"ÜLKEMİZE VE DEMOKRASİYE KATKISI YOK"

Bir siyasi parti genel başkanının yapmış olduğu konuşmada hakaret olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmasının ülkemize ve demokrasimize hiçbir katkısı yoktur ve olamaz. Sn. Cumhurbaşkanına da dahil olmak üzere siyasetçilere ve/veya makamlara yapılan itham ve hakaretlerde hızlıca gözaltına alma yöntemi yerine normal mahkeme süreçleri izlenmelidir.

"DEMOKRASİMİZ İÇİN SON DERECE ZARARLI"

Böylesi hassas bir süreçte toplumsal tansiyonu yükseltecek bu tür gözaltıları asla ve asla tasvip etmiyor, demokrasimiz için son derece zararlı buluyoruz. Bu vesileyle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum

AKŞENER'İN SESSİZLİĞİ

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İYİ Parti'nin kurucularından ve 2021 yılında partiden istifa ederek Zafer Partisi'ni kuran Özdağ için herhangi bir mesaj paylaşmaması dikkati çekti. MHP 2017 yılında tartışmalı kongre sürecine başkanlığa aday olan Ümit Özdağve Meral Akşener'in ardından, Sinan Oğan'ı da ihraç etmişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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