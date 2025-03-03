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Ümit Özdağ'ın cezaevinden ilk fotoğrafı

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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından kız kardeşi ve annesi ile olan fotoğrafı paylaşıldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın resmi X hesabından Silivri Cezaevi'nde kendisini ziyarette gelen annesi ve kız kardeşi ile olan fotoğraf paylaşıldı.

"KAÇ YAŞINDA OLURSAN OL..."

Paylaşımda Özdağ, "Sevgili annem Gönül Özdağ ve kız kardeşim Hilal Özdağ Sevgili, 7 Şubat'ta Silivri cezaevine geldikleri zaman çekilen fotoğrafların bana teslim edilmesi biraz vakit aldı. Kaç yaşında olursan ol, annen için anne kuzusu oluyorsun. Sevgili anne, ellerinden öpüyorum" dedi.

İşte Özdağ'ın hesabından yapılan o paylaşım;

Ümit Özdağ'ın cezaevinden ilk fotoğrafı

TUTUKLULUK SÜRECİ

Özdağ, 19 Ocak'ta partisinin Antalya'daki il başkanları toplantısındaki sözleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 20 Ocak'ta Ankara'da bir restoranda gözaltına alınan Özdağ, İstanbul'a getirildi. Özdağ'ın dosyasına Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasına ek olarak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması da eklendi. Ankara'da gözaltına alındıktan sonra geceyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde geçiren Zafer Partisi lideri Özdağ, oradan savcılığa gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özdağ hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklama talep etti. Savcılık, Özdağ'ın 2020'den bu yana yaptığı 11 X paylaşımını delil gösterdi.

MÜLTECİLERLE İLGİLİ PAYLAŞIMLAR

Tutuklama talebinde, Özdağ'ın mültecilerle ilgili paylaşımlarının resmi kurumlar tarafından yalanlandığı belirtildi. Ayrıca Temmuz 2024'te Kayseri'de meydana gelen ve 15 bin kişinin katıldığı protesto eylemlerinde 263 ikamet ve 166 araçta hasar oluştuğu, 25 emniyet ve itfaiye personelinin yaralandığı olayların şüphelisi olarak değerlendirildi. Savcılık, Zafer Partisi ve destekçilerinin sosyal medya paylaşımlarının bu olayları etkilediğini öne sürdü.

Özdağ'ın paylaşımlarının "halkın sosyal sınıf, ırk, din ve mezhep bakımından farklı özelliklere sahip kesimleri arasında kin ve düşmanlığa tahrik" suçu kapsamına girdiği iddia edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Özdağ, Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Ümit Özdağ'ın cezaevinden ilk fotoğrafı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Apo ve avaneleri istedi Ümit Hoca içeri gidi Gün gelir hesap sorulur

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Haber Yorumlarıcrazy acrobat:

Şu süreçte sadece konuşmasın konuşamasın diye bu yiğidi de harcadılar.

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Haber YorumlarıAlkurt:

Ah Hocam ah, devir vatanhainlerinin devri. Cunku Vatan hainleri disarda, Sizin gibi VatanSeverler icerde...Ümit Hocayi rahat ve Ozgur birakin lutfen.

Yorum Beğen167
Yorum Beğenme106
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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

dışarda olsan kim bilir ne fitne yayayarsın dua et yaşatıyor devlet seni

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Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

bu Adam niye hapiste hiç anlamadım. adam ördürmedi hırsızlık yapmadı ne katı kanunlar böyle her konuşan hapise mi atilir var ise saygısızlık yüksek bir para cezası verilsin

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Haber Yorumlarıenginkaya7:

Bosu bosuna ömürden harcanan günler bunlar , Birilerinin egolari tatmin olsun diye yapilan zulüm ,,,

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Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

biraz çeneni tutaydında annene bu acıları yaşatmayaydın. Konuş sana susta demiyoruz ama olur olmaz milleti galeyana getiren provakatif sekilde degil..

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Iktidara laf edilirmi hic iktidar elestirilir mi iktidara karsi mucadele el altinda gizli olmali alenen iktidara kasi muhalefetlik yaparsan iste boyle kanunun maddesini uyduruverip swni boyle iceri tikarlar swn simdiki iktidari eski iktidarlarmi zannettin zavalli bunlar bulunduklari konuma acayip kiymet veren ciddi insanlar o koltuga oturduklarinda kiymet ve deger yuklenirler ama sadece bunlar yuklenir o kiymet ve degeri normal siyasetciler degil bunlarin calmasi da helal sakin ha laf etmeyin

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Haber YorumlarıArda Paşa:

Herkes hakkettiği gibi yaşıyor:)

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