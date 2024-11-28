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Ümit Özdağ'ın 'Bahçeli' imasına MHP'den 'imalı' yanıt: Kendisi gizli görüşmelere alışıktır

Ümit Özdağ'ın 'Bahçeli' imasına MHP'den 'imalı' yanıt: Kendisi gizli görüşmelere alışıktır
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın MHP Lideri Devlet Bahçeli hakkında öne sürdüğü iddialara yanıt veren MHP'li Büyükataman, "Ümit Özdağ kapı arkası gizli görüşmelere, Türk milletini gizli protokollere pazarlık konusu yapmaya alışıktır" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın öne sürdüğü iddialar Özdağ- Mhp hattında gerilime neden oldu. Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2006 yılında ABD Büyükelçisi tarafından ziyaret edildiğini ve büyükelçinin Bahçeli'ye "Daha uzun yıllar sizinle çalışacağız" dediğini öne sürdü.

"DAHA NE OLMASINI BEKLİYORSUNUZ"

Foreign Policy'nin Bahçeli hakkında yaptığı bir haberi alıntılayan Özdağ paylaşımında "Amerikan dış politikasının Foreign Affairs dergisi ile birlikte en önemli iki dergisinden birisi olan Foreign Policy "Devlet Bahçeli Türk Milliyetçiliğinin tabularını yıkıyor" diyor. Hatta tam tercüme paramparça ediyor diyor. 18 sene önce Kasım 2006'da yapılan ve benim MHP Genel Başkan adayı olduğum MHP Kongresi öncesinde. Amerikan büyükelçisi Bahçeli'yi ziyaret etmiş ve "Daha uzun yıllar sizinle çalışacağız" demişti. Bahçeli, Türk milliyetçiliğinin tabularını yıkmadı, MHP'de Türk milliyetçiliğini yıktı. Bütün Türk milliyetçilerini, Atatürkçüleri Zafer Partisi'ne davet ediyorum. Daha ne olmasını bekliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

MHP'DEN İMALI YANIT

Özdağ'ın söz konusu açıklamalarına MHP'den yanıt gecikmedi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı yazılı açıklama ile iddialara açıklık getirirken; Özdağ'a ilişkin imalı ifadeler kullandı.

ABD Büyükelçisi'nin TBMM'de grubu olan tüm partileri ziyaret ettikten sonra MHP'yi ziyaret ettiğini ve bu görüşmenin kayda alınarak tutanaklarının Dışişleri Bakanlığına gönderildiğini belirten Büyükataman, "Bu görüşmede Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Irak'ta siyasi bütünlüğün sağlanması, mezhep ve etnik kökenli bölünmenin önüne geçilmesi, PKK terör örgütünün ortadan kaldırılması, kurulması planlanan terör devletinin kabul edilemeyeceğini ve terörle mücadelemizin devam edeceğini belirtmiştir. Üniter yapı, milli devlet ve toprak bütünlüğümüz konusundaki hassasiyetini ifade etmiştir. Türkiye'nin milli varlığına tehdit oluşturan meselelere karşı taviz verilmeyeceğini söylemiştir" dedi.

"KENDİSİ GİZLİ GÖRÜŞMELERE ALIŞIKTIR"

Büyükataman açıklamasının devamında ise "Siyaseten tek besin maddesi iftira ve provokasyon olan Ümit Özdağ kapı arkası gizli görüşmelere, Türk milletini gizli protokollere pazarlık konusu yapmaya alışıktır. Bu yüzden, Milliyetçi Hareket Partisinin her yerde ve her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatleri doğrultusunda tavır koyduğunu idrak edememesi yahut idrak etse bile çarpıtmaya çalışması normaldir. Çünkü bu şahsın kaos dışında besleneceği bir kaynak yoktur. Türk milliyetçisi, vatansever seçmenin oyunu dolambaçlı yollardan Kandil'deki terör baronlarının Cumhurbaşkanı adayına taşımak dışında da bir misyonu yoktur" ifadelerini yer verdi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSMMM:

ABD KİMSEYİ 30 SENE O KOLTUKTA OTURTMAZ.ÜMİT ÖZDAĞ HAKLI.

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Haber YorumlarıTuran KURT:

Ülkücüler Ümit Özdağ’la yana MHP DE Ülkücüler cü kalmadı ki

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Haber YorumlarıTuran KURT:

Ülkücüler Ümit Özdağ’la omuz omuza Mehmet de ÜLKÜCÜ kalmadı ki kalanlar hükümetten nemalanalar

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