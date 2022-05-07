Ümit Özdağ'dan tarafını seçen Davutoğlu'na olay çıkaracak sözler: Türk kimliğine sahip değil - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ümit Özdağ'dan tarafını seçen Davutoğlu'na olay çıkaracak sözler: Türk kimliğine sahip değil

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Politika
 - Güncelleme:

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yayınladıkları video ile kendisine eleştiride bulunan Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Davutoğlu'nu hedef aldı. Özdağ, "Gelecek Partili Serkan Özcan benim binlerce kez söylediğim şeyleri "Özdağ bunları söylese aynı fikirde oluruz" diyor. Davutoğlu Türk kimliğine sahip olmadığı için bu çok mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi, önceki gün sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Süleyman Soylu- Ümit Özdağ arasındaki tartışmada Ümit Özdağ'a karşı tavır koymuştu. Videoda, "Irkçılık diye bir siyaset olmaz" ifadelerine yer verildi.

ÖZDAĞ'DAN CEVAP GELDİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından bu videoya yanıt verdi. Özdağ, "Gelecek Partili Serkan Özcan benim binlerce kez söylediğim şeyleri "Özdağ bunları söylese aynı fikirde oluruz" diyor. Davutoğlu Türk kimliğine sahip olmadığı için bu çok mümkün değil" diye konuştu.

"ATATÜRK DÜŞMANI"

Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: " Atatürk'e düşman olduğu için mümkün değil. Türkiye'yi sığınmacı merkezi yaptığı için mümkün değil."

Ümit Özdağ'dan tarafını seçen Davutoğlu'na olay çıkaracak sözler: Türk kimliğine sahip değil

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Ümit Özdağ, Atatürk, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title