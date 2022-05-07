Ümit Özdağ'dan tarafını seçen Davutoğlu'na olay çıkaracak sözler: Türk kimliğine sahip değil

Gelecek Partisi, önceki gün sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Süleyman Soylu- Ümit Özdağ arasındaki tartışmada Ümit Özdağ'a karşı tavır koymuştu. Videoda, "Irkçılık diye bir siyaset olmaz" ifadelerine yer verildi.

ÖZDAĞ'DAN CEVAP GELDİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından bu videoya yanıt verdi. Özdağ, "Gelecek Partili Serkan Özcan benim binlerce kez söylediğim şeyleri "Özdağ bunları söylese aynı fikirde oluruz" diyor. Davutoğlu Türk kimliğine sahip olmadığı için bu çok mümkün değil" diye konuştu.

"ATATÜRK DÜŞMANI"

Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: " Atatürk'e düşman olduğu için mümkün değil. Türkiye'yi sığınmacı merkezi yaptığı için mümkün değil."