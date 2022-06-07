Ümit Özdağ, askerlik fotoğrafını paylaşıp İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na mesaj gönderdi - Haberler

Bir sosyal medya kullanıcısı, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın askerlik yapmadığını iddia ederek İBB Başkanı İmamoğlu'nun askerlik fotoğrafını yayımladı.

"SEVİYEYİ BU KADAR DÜŞÜRMEYİN"

Özdağ, ise bu iddialara kendi hesabından cevap vererek Ekrem İmamoğlu'na da mesaj gönderdi. Özdağ, İmamoğlu'nu etiketleyerek "Ekrem Bey, bunlar sizin medya tosunları. Seviyeyi bu kadar düşürmeyin." dedi.

"İSTANBUL TOPLANTISINI VE KARARLARINI BİLİYORUM"

Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Askerlik yapmadığı mı bu sayede öğrenmiş oldum. Irkçı, homofobik olduğumu da. Ekrem Bey, bunlar sizin sosyal medya tosunları. Seviyeyi bu kadar düşürmeyin. Sosyal medyacılarınızın İstanbul toplantısını ve kararlarını biliyorum."

"YENİDEN 70 KİLO OLMALIYIM"

Özdağ, verdiği cevaptan kısa bir süre sonra da başka bir paylaşım yaparak askerlik yıllarında kalan bir fotoğrafı yayımladı. Özdağ paylaşımına "Yeniden 70 kilo olmalıyım galiba" notunu düştü.