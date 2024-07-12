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Ümit Özdağ, Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na ziyarette bulundu. İkili, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özdağ, Davutoğlu'na TSK mensuplarının sınırda silah kullanma yetkilerinin düzenlenmesi ve Türkiye'nin Ottawa Antlaşması'ndan çekilmesi önerilerini sundu. Davutoğlu ise mülteci sorunları için Göç Bakanlığı kurulması gerektiğini belirtti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na ziyarette bulundu.

Özdağ ve Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde yaptıkları görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Misafirperveliğinden dolayı Davutoğlu'na teşekkürlerini ileten Özdağ, görüşmede Davutoğlu'na, TSK mensuplarının sınırda silah kullanma yetkilerinin hukuken yeniden düzenlenmesi ve Türkiye'nin Ottawa Antlaşması'ndan çekilmesi önerilerini bir dosya halinde sunduklarını belirtti.

Davutoğlu da Özdağ'dan gelen teklif üzerine bu görüşmenin gerçekleştiğini belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hükümetin mülteci politikalarına değinen Davutoğlu, mülteci sorunlarının çözümü için Göç Bakanlığı kurulması gerektiği görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA / Politika

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