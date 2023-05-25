Ümit Özdağ'a canlı yayında soruldu: Seçimi Kılıçdaroğlu değil de Erdoğan kazanırsa ne olur?

2. tur seçimleri öncesinde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapan ve protokol imzalayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ katıldığı canlı yayında merak edilen sorulara yanıt verdi. "2. tur seçimlerini Kılıçdaroğlu değil de Erdoğan kazanırsa ne olur?" sorusuna yanıt veren Özdağ, "Sığınmacılar meselesini çözemeyen bir Türkiye hiçbir meselesini çözemez. Sonra sakın elim kırılsaydı demeyin, kızıma saldıran bu ahlaksız nereden çıktı demeyin" ifadelerini kullandı.