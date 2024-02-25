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Ülkü ocakları Ayyüce Türkeş'i pankartla protesto etti: Adana'da ihanete geçit yok

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Alparslan Türkeş'in kızı ve İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş partisi tarafından Adana Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak ilan edilirken, gelişme ülkü ocaklarını kızdırdı. Türkeş'in "Adana'nın hakkı daha fazlası" yazılı pankartının yanına kendi pankartlarını asan Adana Ülkü Ocakları, "Adana'da ihanete geçit yok" ifadesini kullandı. Ülkü ocaklarının "İhanet" kelimesini çevreleyen ok işaretiyle Ayyüce Türkeş'i göstermeleri dikkatlerden kaçmadı.

Mhp'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in kızı ve İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş partisi tarafından Adana büyükşehir belediye başkan adayı olarak ilan edildi. Ancak Adana Ülkü Ocakları Türkeş'in adayllığını "Adana'da ihanete geçit yok" yazılı bir pankartla protesto etti.

"İHANET" İFADESİNİ ÇEVRELEYEN OK DİKKAT ÇEKTİ

Ayyüce Türkeş'in "Adana'nın hakkı daha fazlası" yazılı pankartının yanına astıkları pankartta "ihanet" kelimesini çevreleyen ok işareti Ayyüce Türkeş'i gösteriyor.

Ülkü ocakları Ayyüce Türkeş'i pankartla protesto etti: Adana'da ihanete geçit yok

ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN SÖZÜNE DE YER VERDİLER

Pankartta ayrıca Alparslan Türkeş'in, "Dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgar tayin eder!" sözüne de yer verildi.

Ülkü ocakları Ayyüce Türkeş'i pankartla protesto etti: Adana'da ihanete geçit yokİYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş.

AYYÜCE TÜRKEŞ KİMDİR?

Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu Alparslan Türkeş' in kızı olan Ayyüce Türkeş 2 Ekim 1977'de Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan Türkeş, yüksek öğrenimini sırasıyla Bilkent Üniversitesi'nde Ekonomi, Bilgi Üniversitesi'nde MBA alanında tamamladı. Marmara Üniversitesi'nde Bankacılık alanında doktora eğitimi aldı.

Türkeş, 2012-2023 yılları arasında ABD'nin finans merkezi olan New York'ta kariyerine devam etti. 2012 yılında bilgisayar mühendisi Egemen Taş ile evlenen Türkeş, iki kız çocuğu annesi. Ayyüce Türkeş 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den Adana milletvekili seçildi. Türkeş'in ağabeyi Tuğrul Türkeş de AK Parti listelerinden Ankara milletvekili olarak seçildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Alparslan Türkeş İYİ Parti Adana MHP Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Perwer:

Ülkü ocakları denilen Fitne ocakları ortadan kaldırılmalı.

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Oğuz Çelik:

Mhp Türkeş'in Çizgisinden ayrılmıştır

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bombo linni:

bi siz doğrusunuz zaten millet hem hain

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Nuri Aga:

Kim nereden aday olmak isterse olur. İhanetle ne alakası var.

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Mustafa Güneş:

Devlet Bahçeli'nin bir türlü gerçekleştiremediğini Ayyüce Türkeş başarmış. Niye kıskanıyorsunuz ki :)

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Mehmet Vatandaş:

Hangi ihanet? Sinan Ateş'in katledilmesine sessiz kalmaktan daha büyük ihanet var mı?

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birgörüş:

Tercih kendisinindir İhanet denilmeez ama Babasının partisinde sabırla çalçışıp bekleyip liderliği ele alamak varken kısa yoldan zirveye ulaşacağım diye akılsızlık etmeye de gerek yok. Babanın adı yeterdi o partide kalıp içeride savaşını sürdürecektin.

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