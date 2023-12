Bakan Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Nakkaş kesiminde incelemede bulundu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun hem Nakkaş-Başakşehir kesiminin hem de Sazlıdere Köprüsü'nün yapım çalışmalarının her geçen gün hız kazanarak devam ettiğini belirterek, "Tüm çalışmaları 2026 yılı içinde tamamlamayı ve hizmete açmayı hedefliyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun hem Nakkaş- Başakşehir kesiminin hem de Sazlıdere Köprüsü'nün yapım çalışmalarının her geçen gün hız kazanarak devam ettiğini belirterek, "Tüm çalışmaları 2026 yılı içinde tamamlamayı ve hizmete açmayı hedefliyoruz." dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Nakkaş kesimi (8. Kesim) şantiyesinde incelemede bulunan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ulaşım alanındaki en önemli prestij projelerinden birinin Kuzey Marmara Otoyolu olduğunu söyledi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Türkiye'de altyapı yatırımları alanında Kamu-Özel İşbirliği Modeli ile yapılan ve işletilen en büyük projelerden olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul'un batısında Kınalı mevkisinden başlayarak İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerini kuzeyden katedip, Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanan ülkemizin en önemli kara yolu yatırımlarındandır. Bu projemizi ilk başta Kınalı-Odayeri, Odayeri-Paşaköy ve Kurtköy-Akyazı olarak 3 ana bölüm ve 7 kesim halinde 398 kilometre uzunluğunda tasarlamıştık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü de dahil olmak üzere ilk tasarlanan 398 kilometrenin tamamını önceki yıllarda trafiğe açtık." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, her geçen gün büyüyen ve gelişen İstanbul'un ulaşım ihtiyaçlarının da arttığını belirterek şöyle devam etti:

"Bu nedenle Kuzey Marmara Otoyolu kapsamına Nakkaş- Başakşehir kesimini de dahil ettik ve 30 Haziran 2020 tarihinde ihale ettik. 24,2 kilometre ana gövde ve 20,8 kilometre bağlantı yolu olmak üzere 45 kilometrelik Nakkaş- Başakşehir kesimiyle projemizin toplam uzunluğu 443 kilometreye ulaştı. Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri projesi bünyesinde yapımı daha önce tamamlanan Nakkaş Kavşağı'ndan başlayan projemiz, doğu yönünde Yeşilbayır, Deliklikaya ve Hadımköy yerleşimlerinin kuzeyinden geçtikten sonra Sazlıdere Barajı'nın güneyinden gergin eğik askılı tipte uzun açıklıklı köprü ile devam etmektedir.

Otoyol güzergahımız, Şehir Hastanesi Kavşağı vasıtasıyla Olimpiyat Stadı ve Çam Sakura Şehir Hastanesine ulaşımı sağlamaktadır. Başakşehir Sular Vadisi'ni özel yapım itme-sürme köprüyle geçtikten sonra Kuzey Marmara Otoyolu'nun Başakşehir Kavşağı'na bağlanarak son bulmaktadır. Bunun yanında Bahçeşehir Kavşağı'ndan güney yönde 5 kilometrelik bir bağlantı yoluyla Ispartakule bölgesindeki imar yollarına ve TEM İstanbul-Edirne Otoyolu'na bağlantı sağlamaktadır."

"Nakkaş-Başakşehir projesi bünyesinde 8 farklı düzeyli ve 2 eş düzeyli kavşak bulunuyor"

Nakkaş-Başakşehir projesi bünyesinde 8 farklı düzeyli ve 2 eş düzeyli kavşağın bulunduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, "Projede ayrıca 1 adet gergin eğik askılı köprü, 7 viyadük, 10 köprü, 17 üst geçit, 9 alt geçit ve 57 menfez olmak üzere toplam 101 adet sanat yapısı, 1 adet Köprü Bakım İşletme Merkezi ile 1 adet Otoyol Bakım İşletme Merkezi de yer almaktadır." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Nakkaş-Başakşehir kesiminin en önemli yapısının Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

"Ülkemizin en önemli yatırımlarından biri olan Kanal İstanbul kapsamında yapılan ilk köprü olma özelliğine de sahiptir. Köprü 4 gidiş, 4 geliş, toplam 8 şeritli ve 46 metre tabliye genişliğinde olacak şekilde tasarlanmıştır. 440 metre orta açıklık ve 210 metre yan açıklıklı olan köprümüz, 196 metre yüksekliğinde iki adet elmas geometrisinde pilona sahiptir. 136 adet eğik askı halatı ve bunların ankre olacağı 272 adet ankraj bulunmaktadır.

Orta ve iki yan açıklığıyla beraber toplam 860 metre uzunluğundaki köprümüz, yaklaşım viyadükleriyle beraber 1618 metrelik bir uzunluğa sahip olacaktır. Başakşehir Sular Vadisi geçişini sağlayacak olan viyadük, bölge insanının sosyal ve kültürel faaliyetlerine engel oluşturmamak adına itme-sürme yapım yöntemiyle inşa edilecektir. Proje bünyesindeki 7 adet viyadüğün toplam uzunluğu da çift yönde 6 bin 782 metre olacaktır."

Bakan Uraloğlu, Kanal İstanbul Sazlıdere Geçiş Köprüsü'nün 196 metre olan pilon imalatlarında hem doğu hem de batı pilonların 48,5 metre yüksekliğe kadar tamamlandığını ve 10 bin 358 metreküp beton kullanıldığını bildirdi.

Proje güzergahı boyunca sıyırma kazıları olarak başlanan toprak işlerinde de yer yer yarma kazılarına ve dolgu yapılacak yerlerde de menfez ve alt geçit gibi sanat yapılarına başladıklarını anlatan Uraloğlu, "Proje sonunda yer alan Sular Vadisi geçişini sağlayan VY-05 viyadüğünün bulunduğu bölgede de izin süreçlerini tamamladık ve deplasman işlerinde sona geldik. Güzergah boyunca imalat çalışmalarına başlanan 1 adet alt geçit ve 8 adet menfezden, 6 adet menfezin imalatlarını da bitirdik. Proje genelinde toplam 91 bin 409 metreküp beton imalatı gerçekleştirdik." dedi.

"Tüm çalışmaları 2026 yılı içinde tamamlamayı hedefliyoruz"

Bakan Uraloğlu, hem Nakkaş-Başakşehir kesiminin hem de Sazlıdere Köprüsü'nün yapım çalışmalarının her geçen gün hız kazanarak devam ettiğini, tüm çalışmaları 2026 yılı içinde tamamlamayı ve burayı hizmete açmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Nakkaş-Başakşehir kesiminin trafiğe açılmasının ardından İstanbul'un gelişmekte olan Bahçeşehir, Kayaşehir, Başakşehir gibi yerleşim alanlarının ulaşım problemlerinin çözülmesine katkı sağlanacağını belirten Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Günlük trafik hacmi her geçen gün artmakta olan TEM Otoyolu'ndaki trafik yükünün önemli bir bölümünü alarak da mevcut trafiği rahatlatacaktır. Çam Sakura Şehir Hastanesi ile Olimpiyat Stadı'na ulaşım kolaylaşacaktır. Proje güzergahı üzerinde yer alan Hadımköy Sanayi Bölgesi, Deliklikaya OSB ve İkitelli OSB'yi birbirlerine bağlayarak buradaki tesislere doğrudan otoyol erişimi sağlanacaktır.

Kanal İstanbul projemize de değinmek istiyorum. Kanal İstanbul, dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen iktisadi yönelimler ve ülkemizin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan bir vizyon projesidir. Kanal İstanbul ile birlikte hayata geçecek İstanbul Limanı, Airport City, Teknoloji Vadisi, akıllı şehirler ve lojistik üsler ile dünyanın yeni lojistik üssü İstanbul olacaktır.

Şu anda Kanal İstanbul güzergahındaki yer altı sularının ve orman alanlarının olumsuz etkilenmemesi için çalışmalar belirlenen koridorda hassas bir şekilde devam etmektedir. Ormanların, yer altı sularının ve temiz su havzalarının etkileşimleri detaylı bir şekilde haritalandırılarak gerekli önlemler alınmıştır. Yapımına devam ettiğimiz Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı ve Sazlıdere Köprü'müz Kanal İstanbul ile entegre olacak şekilde tasarlanmıştır."

"Kuzey Marmara Otoyolu birçok teknik özelliğiyle 'enlerin projesi' olarak tarihteki yerini aldı"

Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun, yapım aşamasında hayata geçirilen birçok teknik özelliğiyle "enlerin projesi" olarak da tarihteki yerini aldığını dile getirerek, otoyolun 4 şeritli tünellerinin dünyanın en geniş kara yolu tünelleri olma özelliğini taşıdığına işaret etti.

Otoyolun, yapım aşamasında kullanılan birçok farklı sismik izolatörlerle 2 bin 475 yıllık deprem döngüsünde 9 büyüklüğündeki bir depreme dahi dayanabilecek şekilde inşa edildiğine dikkati çeken Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Olası büyük bir depremde otoyolumuz zarar görmeyecek ve İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'ya her türlü ulaşım Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden yapılabilecektir. Kuzey Marmara Otoyolu, aynı zamanda çevreye ve tabiat varlıklarına da duyarlı bir projedir. Ülkemizde yaban hayatının korunması için inşa edilen 8 ekolojik köprüden bir tanesi Kuzey Marmara Otoyolu'muzda bulunuyor.

Ayrıca bütün imalatları doğal hayata, iklim ve yer altı sularına, tarihi ve doğal dokuya zarar vermeyecek şekilde inşa edilmiştir. Her türlü iklimlendirme, elektronik sinyalizasyon sistemi ile hız, konfor ve güven sağlayan işletmesi ile de 'akıllı otoyol' özelliği kazanmıştır. Ulaşım ve haberleşme alanında gerçekleştirdiğimiz her yatırım ve hayata geçen her eser ve hizmet aynı zamanda ülkemizin kalkınması, güvenliği ve geleceği için atılmış bir adımdır. Kuzey Marmara Otoyolu gibi bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projelerle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı'na ve ulaşımın yüzyılına hazırız. Türkiye için aziz milletimiz için durmadan, yorulmadan, yılmadan çalışmaya devam edeceğiz."