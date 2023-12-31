Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Malatya'da İncelemelerde Bulundu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da Kuzey Kuşak Yolu yapım çalışmalarını inceledi ve terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın babasını ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, ayrıca Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı da ziyaret etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da inceleme ve ziyaretlerde bulundu.
Kuzey Kuşak Yolu'nda devam eden yapım çalışmalarını inceleyen Uraloğlu, daha sonra Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın baba evini ziyaret etti.
Bakan Uraloğlu, şehidin babası Engin Taşkın'a başsağlığı diledi.
Uraloğlu, daha sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.