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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Çankırı'da Orta-Şabanözü yolunu inceledi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Çankırı'da Orta-Şabanözü yolunu inceledi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, programlar için geldiği Çankırı'da yapımı devam eden Orta-Şabanözü yolunda inceleme yaptı. Uraloğlu, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Çankırı'ya bir dizi programa katılmak için gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Orta- Şabanözü yolunda incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ziyaretlerde bulunmak ve bir dizi programa katılmak için Çankırı'ya geldi. Bakan Uraloğlu'nun Çankırı'daki ilk durağı yapımı devam eden Orta-Şabanözü yolu oldu. Çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Uraloğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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