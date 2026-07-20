Bakan Uraloğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümünde Lefkoşa'da törene katıldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Lefkoşa'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı münasebetiyle KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ile birlikte, Lefkoşa Atatürk Anıtı'nda çelenk bırakma törenini gerçekleştirdik. Bu vesileyle Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümünde, Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinde canlarını vatan uğruna feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı