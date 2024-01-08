Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Düzce'de İncelemelerde Bulundu

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Düzce'de incelemelerde bulunmasının ardından esnaf ziyareti yaptı.

Düzce'de Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından desteklenen sürdürülebilir ulaşım projesinin açılış programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, açılışın ardından Düzce'de incelemelerde bulundu. Metek Mahallesinde karayolları tarafından yeni geçit yapılması planlanan bölgede incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu daha sonra Düzce Belediyesi'ni ziyaret etti. Burada belediyenin yapmış olduğu çalışmaların inceleyen Bakan Abdülkadir Uraloğlu, daha sonra esnafları ziyaret etti. Esnaflara işlerinde kolaylık dileyen Bakan Uraloğlu, sokak üzerinde vatandaşlarla da sohbet etmesinin ardından AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarını ziyaret edecek - DÜZCE