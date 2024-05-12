Ulaştırma Bakanı Malatya'da tasarruf tedbirleri kapsamında 3 araçla seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Malatya ziyaretinde tasarruf tedbirleri doğrultusunda konvoyunda 3 araç yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bazı ziyaret ve toplantılar için sabah saatlerinde Malatya'ya geldi. Havaalanında il protokolü tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu, daha sonra minibüs ile ilk ziyaret durağı olan Malatya valiliğine geçti. Tasarruf tedbirleri kapsamında bakan konvoyunda 3 minibüsün yer aldığı görüldü. - MALATYA