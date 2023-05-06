Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu sivil toplum kuruluşları ile istişare toplantısına katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen sivil toplum kuruluşları ile istişare toplantısına katıldı. Burada konuşan Karaismailoğlu, "Çok önemli günlerin arifesindeyiz. Seçim nedeni ile bir araya gelmiş gibi görünsek de seçimler aslında bir fırsattır. Hem yapılanların takdir edilmesi hem de bazılarına ders vermek için önemli bir fırsattır. Siyaset memlekete hizmet etmek için bir araçtır.

STK İSTİŞARE TOPLANSINA KATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen sivil toplum kuruluşları ile istişare toplantısına katıldı. Burada konuşan Karaismailoğlu, "Çok önemli günlerin arifesindeyiz. Seçim nedeni ile bir araya gelmiş gibi görünsek de seçimler aslında bir fırsattır. Hem yapılanların takdir edilmesi hem de bazılarına ders vermek için önemli bir fırsattır. Siyaset memlekete hizmet etmek için bir araçtır. Tabii bizlerde yaptığımız hizmetlerin taktir edilmesini isteriz. Biz yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıyoruz. Tabi ki taktir sizin. 21 yıldır Türkiye'de farklı bir yönetim var. Görevimiz, hayalleri gerçeğe dönüştürmektir. Hamdolsun hayalleri gerçeğe dönüştürecek çok iş yaptık" dedi.

Seçimlere de değinen ve Millet İttifakı'na eleştirilerini sürdüren Bakan Karaismailoğlu, "Bizim uyanık olmamız lazım. Karşımızdaki ittifakın içinde alenen bunlarla iş birliği yapanlar da var. Biz yıllardır konuşmadığımız ve aklımıza gelmeyen şeyleri konuşmak zorunda kaldık. Maalesef ülkemizde terörle iktisatlı kişilerin bakan olabileceğini konuşur duruma geldik. Biz çok bedeller ödedik. Bütün mahallelerimizde, köylerimizde çok şehitlerimiz var. Bizim paralarımızı çaldılar. Gençlerimizi, zamanımızı çaldılar. Ama sonunda ne oldu. Bu kadar hizmetler daha önce de yapılabilirdi. Ülkemizin, şehirlerimizin gelişmesi gündemi ile meşgul olamadık. Çünkü ülkede güven ve huzurun olması gerekiyordu. İşte bu huzur ve güvenin devamı için sizlerden destek istiyoruz" dedi.