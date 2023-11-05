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Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, yol kontrol ve arama noktasında denetimlere eşlik etti

Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, Sivas-Malatya kara yolu üzerinde gerçekleştirilen yol kontrol ve arama noktasında polis ekiplerine eşlik etti. Denetimler sırasında sürücü ve yolcularla sohbet eden Zafer, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.