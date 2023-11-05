Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, yol kontrol ve arama noktasında denetimlere eşlik etti
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Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, Sivas-Malatya kara yolu üzerinde gerçekleştirilen yol kontrol ve arama noktasında polis ekiplerine eşlik etti. Denetimler sırasında sürücü ve yolcularla sohbet eden Zafer, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, polis ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol ve arama noktasında denetime eşlik etti.
Sivas- Malatya kara yolu güzergahındaki Ulaş Kavşağı'nda İlçe Emniyet Amirliğince gerçekleştirilen yol kontrollerini denetleyen Zafer, polislere başarı diledi.
Zafer, denetimler sırasında sürücü ve yolcularla sohbet ederek, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: AA / Politika