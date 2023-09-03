Ukraynalı Oligark Ihor Kolomoisky Dolandırıcılık Suçlamasıyla Gözaltına Alındı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Ukraynalı oligark Ihor Kolomoisky'nin dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu. Kolomoisky'nin bankacılık kurumlarının altyapısını kullanarak yarım milyardan fazla Ukrayna grivnasını yurt dışına transfer ederek yasallaştırdığı tespit edildi. Ayrıca Kolomoisky'nin 2019'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin seçim kampanyasının destekçilerinden biri olduğu bilgisi de paylaşıldı.