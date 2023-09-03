Ukraynalı Oligark Ihor Kolomoisky Dolandırıcılık Suçlamasıyla Gözaltına Alındı
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Ukraynalı oligark Ihor Kolomoisky'nin dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu. Kolomoisky'nin bankacılık kurumlarının altyapısını kullanarak yarım milyardan fazla Ukrayna grivnasını yurt dışına transfer ederek yasallaştırdığı tespit edildi. Ayrıca Kolomoisky'nin 2019'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin seçim kampanyasının destekçilerinden biri olduğu bilgisi de paylaşıldı.
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Ukraynalı oligark Ihor Kolomoisky'nin dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu. Batı medyası, Kolomoisky'nin 2019'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin seçim kampanyasının destekçilerinden birisi olduğu detayını paylaştı.
SBU'dan yapılan açıklamada, "Ihor Kolomoisky'nin 2013-2020 yılları arasında bankacılık kurumlarının altyapısını kullanarak yarım milyardan fazla Ukrayna grivnasını (13,5 milyon dolar) yurt dışına transfer ederek yasallaştırdığı tespit edilmiştir. Başsavcılık gözetiminde yürütülen mahkeme öncesi soruşturma devam etmektedir" denildi.
"ZELENSKİ'NİN SEÇİM KAMPANYASINA DESTEK VERMİŞTİ"
Batı medyası, Kolomoisky'nin 2019 yılında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye seçim kampanyasında destek verenlerden biri olduğu detayını paylaştı.
Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, 5 Mart 2021'de, Kolomoisky'ye yaptırım kararını açıklamıştı. Kararın, 2014 yılında Kolomoisky'nin Dnipropetrovsk Valiliği yaptığı dönemde 'yolsuzluğa karıştığı' için verildiği ifade edilmişti.