Ukrayna'ya Karşı Saldırı Suçları Özel Mahkemesi Kuruluyor

Ukrayna ve Avrupa Konseyi arasında, Ukrayna'ya Karşı Saldırı Suçları Özel Mahkemesi'nin kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, Avrupa Konseyi çatısı altında kurulacak Ukrayna'ya Karşı Saldırı Suçları Özel Mahkemesi'nin kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı.

İmza töreni sonrasında konuşan Berset, "Başkan Zelenskiy ile birlikte, Ukrayna ile Avrupa Konseyi arasında ikili bir anlaşmaya imza attık. Bugünkü imza, Ukrayna'ya karşı işlenen saldırı suçu için özel bir mahkemenin kurulması yönünde kararlı bir adımdır. Bundan sonraki süreçte, bu mahkemeyi desteklemek, yönetmek ve geniş sayıda ülkenin katılımını sağlamak amacıyla kısmi anlaşmalar yapılması konusunda müzakerelere başlamak olacak" dedi.

Ukrayna konusunda Avrupa Konseyi'nin üzerine düşen bir rol bulunduğunu ve bunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Zarar Kaydı Mekanizması, gelecekte kurulacak bir tazminat komisyonu ve bu özel mahkeme üzerinden adalet arayışı ve sorumluların hesap vermelerini sağlamak olduğunu ifade eden Berset, "Avrupa Konseyi, ilk günden itibaren Ukrayna'nın yanında oldu. Ukrayna, Avrupa Konseyi'ne güvenebilir" dedi.

"Adalet zaman alır fakat yerini bulmak zorundadır"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Bu gerçekten çok önemli bir adım. Bugün, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı işlediği saldırı suçu için bir mahkeme kurulması sürecini başlatıyoruz. Her savaş suçlusunun bilmesi gereken bir şey var, adalet yerini bulacaktır. Buna Rusya da dahil. Şimdi, bu konudaki hukuki çalışmaları ciddi bir şekilde hızlandırıyoruz" dedi.

Avrupa Konseyi'ne gösterilen liderlik için teşekkür eden Zelenskiy, "Adalet zaman alır fakat yerini bulmak zorundadır. Bunun olacağından eminim. Bugünkü anlaşma ve kurulacak mahkeme, saldırı suçuna karşı gerçek adaleti sağlamak için bize gerçek bir fırsat sunuyor" dedi.

Zelenskiy, günümüzde uluslararası kuruluşların dahi bu tür suçları yargılamak için gerekli araçlara sahip olmadığına dikkat çekerek, "Çok net bir mesaj vermemiz gerekiyor: Saldırganlık cezalandırılır. Bunu tüm Avrupa olarak birlikte gerçekleştirmeliyiz" ifadelerini kullandı. - STRASBOURG