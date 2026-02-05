ABD, Ukrayna ve Rusya üçlü müzakerelerin ikinci günü sona erdi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de ABD, Ukrayna ve Rusya'dan heyetlerin katılımıyla gerçekleştirilen Ukrayna'da barış arayışları müzakerelerinin ikinci günü sona erdi.

Ukrayna'da barış arayışları çerçevesinde Rusya, Ukrayna ve ABD'li heyetlerin katılımı ile gerçekleştirilen üçlü görüşmelerin ikinci turu Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapıldı. Ukrayna'nın müzakere heyetine liderlik eden Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un sözcüsü Diana Davitian dün başlayan ve bugün devam eden müzakerelere ilişkin, "Görüşmeler tamamlandı" dedi.

Esir takası konusunda uzlaşma sağladı

Abu Dabi'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ve Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'ın yer aldığı ABD heyetinin arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmelerin ikinci gününde, Rusya ve Ukrayna heyetleri yeni bir esirin takası konusunda uzlaşma sağladı.

"Asker ve sivil 157 Ukraynalıyı evlerine geri getirdik"

Ukrayna heyetinde yer alan Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov, görüşmelerin tamamlanmasının ardından sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, "Bugün, asker ve sivil 157 Ukraynalıyı evlerine geri getirdik" diye yazdı.

"Yılın ilk takası" ifadeleriyle başladığı açıklamada serbest kalanlardan 139'unun 2022'den beri esaret altında olduğunu vurgulayan Budanov, "Bunlardan 19'u gayrimeşru bir şekilde hüküm giyen savunucularımızdan oluşuyordu ve aralarından 15'i ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Serbest kalanlar arasında Mariupol'un savunucuları da yer alıyor. Bu insanlar, olağanüstü zor şartlara tahammül etmek zorunda kaldılar ama yılmadılar" ifadelerini kullandı.

"157 asker ve üç sivil serbest bırakıldı"

Rusya Savunma Bakanlığı da Abu Dabi'deki görüşmeler çerçevesinde 157 askeri personel ve 3 sivilin serbest bırakıldığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yayınlanan açıklamada, "5 Şubat tarihinde, 157 Rus personeli, Kiev rejimi tarafından kontrol edilen topraklardan geri dönmüştür. Buna mukabil olarak, 157 Ukraynalı savaş esiri teslim edilmiştir. Buna ilave olarak, Kursk Bölgesi sakinleri olan ve Kiev rejimi tarafından gayrimeşru bir şekilde tutuklanan 3 Rus vatandaşı da iade edilmiştir" denildi.

"Abu Dabi'deki görüşmeler kolay geçmedi"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Abu Dabi'deki görüşmelerin "kolay geçmediğini" söyledi. Bugün Polonya Başbakanı Donald Tusk ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında konuya değinen Zelenskiy, Kiev'in daha hızlı sonuç alındığını görmek istediğini ifade etti. Vladimir Zelenskiy, "Kesinlikle kolay geçmiyor. Fakat Ukrayna bu zamana kadar yapıcı oldu ve mümkün olduğunca yapıcı olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

Zelenskiy, "Daha hızlı sonuç alındığını görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin ilk turu 23-24 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilmişti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki savaşa son verilmesi amacıyla başlattığı girişim çerçevesinde Rusya ve Ukrayna tarafları, geçtiğimiz ayın sonunda ilk defa doğrudan görüşmeler için aynı masa etrafında bir araya gelmişlerdi. Abu Dabi'deki üçlü müzakerelerin ilk turu 23-24 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilmiş ve bu gelişme, ABD'nin savaşı sona erdirmeye yönelik girişimlerinde şimdiye kadar görülen en açık ilerleme işareti olarak değerlendirilmişti. Abu Dabi'de dün başlayan ikinci tur görüşmeleri kapsamında taraflar, ilk gün gerçekleşen temasların ardından barış görüşmelerinde ilerleme sağlandığına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. - ABU DABİ